Masters 1000 Miami: Il programma di Sabato 27 Marzo 2021. In campo Fognini, Sonego e Musetti

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Damir Dzumhur vs [2] Stefanos Tsitsipas

2. Tennys Sandgren vs [4] Andrey Rublev (non prima ore: 00:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [28] Kei Nishikori vs Aljaz Bedene

2. [13] Cristian Garin vs Marin Cilic

3. [6] Denis Shapovalov vs Ilya Ivashka

4. Sebastian Korda vs [10] Fabio Fognini

5. [5] Diego Schwartzman vs Yasutaka Uchiyama

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jordan Thompson vs [12] Milos Raonic

2. Denis Kudla vs [26] Hubert Hurkacz

3. [15] Alex de Minaur vs Daniel Elahi Galan

4. Miomir Kecmanovic vs [25] Adrian Mannarino

5. [29] Marton Fucsovics vs [Q] Thanasi Kokkinakis

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Bjorn Fratangelo vs [24] Lorenzo Sonego

2. Lorenzo Musetti vs [23] Benoit Paire

3. [17] Aslan Karatsev vs Mikhail Kukushkin

4. [20] Ugo Humbert vs Joao Sousa

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcus Daniell / Philipp Oswald vs [5] Jamie Murray / Bruno Soares

2. [7] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Austin Krajicek / Franko Skugor

3. [8] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Rohan Bopanna / Benoit Paire

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kevin Krawietz / Jan-Lennard Struff vs Oliver Marach / Luke Saville

2. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Nikola Cacic / Dusan Lajovic

3. [WC] Nicholas Monroe / Frances Tiafoe vs Daniel Evans / Neal Skupski

4. Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Grigor Dimitrov / Kei Nishikori

5. Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin vs Marcelo Arevalo / Horia Tecau