Ivashka vince l’incontro ATP più lungo del 2021

Ilya Ivashka, classificato al n.116° nel ranking ATP, si è qualificato ieri per il secondo turno del Miami Open, il primo Masters 1000 del 2021, dove affronterà ora il canadese Denis Shapovalov, la sesta testa di serie del torneo nordamericano.

Per raggiungere il turno successivo, il bielorusso ha battuto il sudcoreano Soonwoo Kwon per 7-6(4), 6-7(4) 7-6(3), in un match in cui ha dovuto salvare due match point ed è, finora, il più lungo della stagione nel circuito ATP: Ben 3 ore e 19 minuti!