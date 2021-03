Stan Wawrinka si è operato ad un piede, rientrerà tra qualche settimana

Stan Wawrinka si è sottoposto ad una piccola operazione al piede sinistro, per risolvere un problema che avvertiva da tempo. L’ha comunicato lui stesso attraverso un breve post sui social, con la foto scattata direttamente nel letto d’ospedale poco dopo l’intervento. Non ha fornito altri dettagli, come il luogo scelto per l’operazione.

Sembra che tutto sia andato bene, tanto da parlare di “alcune settimane” per tornare a giocare. Lo svizzero il prossimo 28 marzo spegnerà 36 candeline. Sotto riportiamo il tweet originale.

In bocca al lupo Stan!

Hey guys, just wanted to update you . After having some problems in my left foot for a while, I have decided to do a small procedure on it. Everything went well . I will be out for a few weeks but can’t wait to start practicing again soon pic.twitter.com/5PZre7kluA

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) March 25, 2021