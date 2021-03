Combined Miami: Escono di scena Travaglia, Giorgi e Cocciaretto

Escono di scena all’esordio Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi nel primo turno del torneo WTA 1000 di Miami.

Elisabetta , n.113 WTA, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto 61 57 61, in poco meno di due ore, all’australiana Storm Sanders, n.203 del ranking, in gara grazie ad una wild card.

Da segnalare che nella seconda frazione la Cocciaretto è stata indietro 1-4 e 3-5 ma ha con una reazione d’orgoglio ha infilato un parziale di quattro giochi consecutivi che le ha permesso di pareggiare il conto dei set (7-5). Nella frazione decisiva, però, Sanders ha ripreso a martellare ed Elisabetta a sbagliare qualcosa di troppo, ed esattamente come nel primo set è finita 6-1.

Fuori Camila Giorgi, n.86 del ranking, sconfitta 62 64, in un’ora e 19 minuti, dalla russa (ma è cresciuta in Italia) Liudmila Samsonova, n.126 WTA, promossa dalle qualificazioni.

Camila è partita male cedendo la battuta in avvio e fallendo poi tre chance consecutive per il contro-break immediato (0-2), Nel settimo gioco ha perso di nuovo la battuta e poco dopo Ludmila, dopo aver annullato tre palle-break, ha chiuso il primo set (6-2) giocato con grande intensità. Anche nella seconda frazione Giorgi ha subìto il break nel primo game ma stavolta se lo è ripreso. La marchigiana ha annullato due palle break sia nel quinto che nel settimo gioco: l’impresa però non le è riuscita nel nono e poco dopo Samsonova ha archiviato la pratica (6-4). Da segnalare che la russa ha annullato 6 palle-break su 7 (l’azzurra 6 su 10).

Nella notte italiana è uscito di scena anche Stefano Travaglia: il 29enne di Ascoli Piceno, n.70 ATP, ha ceduto per 57 64 62, dopo quasi due ore e un quarto di partita, allo statunitense Frances Tiafoe, n.58 del ranking. Peccato per l’azzurro che non è riuscito a sfruttare il vantaggio di un set e di un break.

Stefano, infatti, dopo aver vinto il primo set per 7 a 5 è stato avanti per 2 a 0 ma è stato rimontato subito con il controbreak dell’americano.

WTA WTA Miami Cocciaretto E. Cocciaretto E. 1 7 1 Sanders S. Sanders S. 6 5 6 Vincitore: Sanders S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Cocciaretto E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Sanders S. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Sanders S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Sanders S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Sanders S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sanders S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Cocciaretto E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Sanders S. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Cocciaretto E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2 Aces65Double Faults274.2% 69/931st Serve54.2% 39/7249.3% 34/691st Serve Points Won69.2% 27/3933.3% 8/242nd Serve Points Won51.5% 17/3350.0% 8/16Break Points Saved50.0% 4/813Service Games Played1330.8% 12/391st Return Points Won50.7% 35/6948.5% 16/332nd Return Points Won66.7% 16/2450.0% 4/8Break Points Converted50.0% 8/1613Return Games Played1345.2% 42/93Total Service Points Won61.1% 44/7238.9% 28/72Total Return Points Won54.8% 51/9342.4% 70/165Total Points Won57.6% 95/165

WTA WTA Miami Giorgi C. Giorgi C. 2 4 Samsonova L. Samsonova L. 6 6 Vincitore: Samsonova L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Samsonova L. 15-0 40-0 4-5 → 4-6 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Samsonova L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Samsonova L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Samsonova L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Samsonova L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Samsonova L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3 Aces77 Double Faults661.1% 33/54 1st Serve 55.2% 32/5860.6% 20/331st Serve Points Won78.1% 25/3238.1% 8/212nd Serve Points Won50.0% 13/2660.0% 6/10Break Points Saved85.7% 6/79Service Games Played91.9% 7/321st Return Points Won39.4% 13/3350.0% 13/262nd Return Points Won61.9% 13/2114.3% 1/7Break Points Converted40.0% 4/109Return Games Played951.9% 28/54 Total Service Points Won65.5% 38/5834.5% 20/58 Total Return Points Won48.1% 26/5442.9% 48/112 Total Points Won 57.1% 64/112

ATP ATP Miami Tiafoe F. Tiafoe F. 5 6 6 Travaglia S. Travaglia S. 7 4 2 Vincitore: Tiafoe F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Tiafoe F. 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Tiafoe F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Travaglia S. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Tiafoe F. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Tiafoe F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5 Aces 71 Double Faults 357% (57/100) 1st Serve 64% (56/87)70% (40/57) 1st Serve Points Won 71% (40/56)56% (24/43) 2nd Serve Points Won 48% (15/31)71% (5/7) Break Points Saved 50% (4/8)15 Service Games Played 1529% (16/56) 1st Serve Return Points Won 30% (17/57)52% (16/31) 2nd Serve Return Points Won 44% (19/43)50% (4/8) Break Points Converted 29% (2/7)15 Return Games Played 1564% (64/100) Service Points Won 63% (55/87)37% (32/87) Return Points Won 36% (36/100)51% (96/187) Total Points Won 49% (91/187)