Masters 1000 Miami: I risultati completi del Turno Decisivo di Quali. Fabbiano e Lorenzi nel main draw. Fuori al turno finale Gaio e Viola. Gaio però è lucky loser

Paolo Lorenzi ha centrato la qualificazione nel torneo Masters 1000 di Miami.

Il 39enne senese n.157 ATP e 14esima testa di serie, nel turno decisivo ha liquidato per 64 64, in un’ora e 32 minuti di gioco, Jason Jung di Taipei, n.149 ATP e decima testa di serie.

Anche Thomas Fabbiano ha centrato la qualificazione. Il 31enne di San Giorgio Ionico n.178 ATP e 22esima testa di serie, ha sconfitto lo statunitense Jenson Brooksby, n.231 ATP per 7-5 al terzo set.

Semaforo rosso, invece, per Federico Gaio e Matteo Viola. Il 29enne faentino n.142 ATP e sesta testa di serie delle “quali”, ha ceduto al turno decisivo per 76(5) 57 62, dopo oltre due ore e mezza di battaglia, al britannico Liam Broady, n.158 del ranking e 15esima testa di serie. Il 33enne di Mestre n.249 ATP, è stato superato in rimonta per 67(4) 64 61, in due ore e quindici minuti, dal tedesco Mischa Zverev (fratello maggiore del top-player Alexander), n.280 del ranking.

Federico Gaio però è stato ripescato come lucky loser.

Md

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

Querrey, Sam vs (PR) Lu, Yen-Hsun

Lopez, Feliciano vs Popyrin, Alexei

Bye vs (30) Opelka, Reilly

(19) Evans, Daniel vs Bye

Tiafoe, Frances vs Travaglia, Stefano

(Q) Escobedo, Ernesto vs (Q) Lorenzi, Paolo

Bye vs (16) Lajovic, Dusan

(11) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Herbert, Pierre-Hugues vs Sousa, Pedro

Pospisil, Vasek vs (Q) McDonald, Mackenzie

Bye vs (18) Isner, John

(31) Struff, Jan-Lennard vs Bye

(LL) Gaio, Federico vs Berankis, Ricardas

Harris, Lloyd vs (Q) Nava, Emilio

Bye vs (7) Bautista Agut, Roberto

(3) Zverev, Alexander vs Bye

(WC) Alcaraz, Carlos vs Ruusuvuori, Emil

(Q) Tabilo, Alejandro vs Ymer, Mikael

Bye vs (27) Basilashvili, Nikoloz

(21) Sinner, Jannik vs Bye

(WC) Gaston, Hugo vs Koepfer, Dominik

Johnson, Steve vs Hanfmann, Yannick

Bye vs (14) Khachanov, Karen

(9) Dimitrov, Grigor vs Bye

Norrie, Cameron vs Nishioka, Yoshihito

Giron, Marcos vs Paul, Tommy

Bye vs (22) Fritz, Taylor

(32) Bublik, Alexander vs Bye

Vesely, Jiri vs Djere, Laslo

Duckworth, James vs (Q) Zverev, Mischa

Bye vs (8) Goffin, David

(5) Schwartzman, Diego vs Bye

Caruso, Salvatore vs Uchiyama, Yasutaka

Kecmanovic, Miomir vs (Q) Broady, Liam

Bye vs (25) Mannarino, Adrian

(17) Karatsev, Aslan vs Bye

(WC) Draper, Jack vs Kukushkin, Mikhail

Korda, Sebastian vs Albot, Radu

Bye vs (10) Fognini, Fabio

(13) Garin, Cristian vs Bye

Cilic, Marin vs Coria, Federico

(WC) Mmoh, Michael vs Musetti, Lorenzo

Bye vs (23) Paire, Benoit

(29) Fucsovics, Marton vs Bye

(Q) Mochizuki, Shintaro vs (Q) Kokkinakis, Thanasi

Martinez, Pedro vs Sandgren, Tennys

Bye vs (4) Rublev, Andrey

(6) Shapovalov, Denis vs Bye

Kwon, Soonwoo vs Ivashka, Ilya

Chardy, Jeremy vs Kudla, Denis

Bye vs (26) Hurkacz, Hubert

(20) Humbert, Ugo vs Bye

O’Connell, Christopher vs Sousa, Joao

Thompson, Jordan vs Delbonis, Federico

Bye vs (12) Raonic, Milos

(15) de Minaur, Alex vs Bye

Galan, Daniel Elahi vs (Q) Seyboth Wild, Thiago

(Q) Fratangelo, Bjorn vs Verdasco, Fernando

Bye vs (24) Sonego, Lorenzo

(28) Nishikori, Kei vs Bye

Bedene, Aljaz vs (Q) Fabbiano, Thomas

(PR) Anderson, Kevin vs Monteiro, Thiago

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos

Masters 1000 Miami (USA) – TD Qualificazione, cemento

Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Thiago Seyboth Wild vs Mitchell Krueger



ATP ATP Miami Seyboth Wild T. Seyboth Wild T. 6 6 Krueger M. Krueger M. 2 3 Vincitore: Seyboth Wild T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Krueger M. 15-0 4-3 → 5-3 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Krueger M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Krueger M. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Seyboth Wild T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Krueger M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Seyboth Wild T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Krueger M. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Seyboth Wild T. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Krueger M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Seyboth Wild T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Krueger M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Seyboth Wild T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Krueger M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Seyboth Wild T. 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [1] Mackenzie McDonald vs [19] Ivo Karlovic



ATP ATP Miami Mcdonald M. Mcdonald M. 7 6 Karlovic I. Karlovic I. 6 4 Vincitore: Mcdonald M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mcdonald M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Karlovic I. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Karlovic I. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Karlovic I. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Karlovic I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Mcdonald M. 15-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Karlovic I. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Karlovic I. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Mcdonald M. 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Karlovic I. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Mcdonald M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Karlovic I. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Karlovic I. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Karlovic I. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Mcdonald M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Karlovic I. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mcdonald M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [3] Damir Dzumhur vs [18] Alejandro Tabilo



ATP ATP Miami Dzumhur D. Dzumhur D. 6 3 4 Tabilo A. Tabilo A. 4 6 6 Vincitore: Tabilo A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tabilo A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Dzumhur D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Tabilo A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Dzumhur D. 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Tabilo A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Dzumhur D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Dzumhur D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Dzumhur D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Dzumhur D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Dzumhur D. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Dzumhur D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Dzumhur D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Tabilo A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dzumhur D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Tabilo A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Dzumhur D. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Dzumhur D. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tabilo A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Dzumhur D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Tabilo A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Dzumhur D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Tabilo A. 15-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Jenson Brooksby vs [22] Thomas Fabbiano



ATP ATP Miami Brooksby J. Brooksby J. 7 2 5 Fabbiano T. Fabbiano T. 5 6 7 Vincitore: Fabbiano T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Fabbiano T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Brooksby J. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Fabbiano T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Brooksby J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Fabbiano T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Brooksby J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Fabbiano T. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Brooksby J. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Fabbiano T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Brooksby J. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Fabbiano T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Brooksby J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Fabbiano T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Brooksby J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Brooksby J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Fabbiano T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Brooksby J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Fabbiano T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Brooksby J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Fabbiano T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Brooksby J. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Fabbiano T. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Brooksby J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Fabbiano T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Brooksby J. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Fabbiano T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Brooksby J. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Fabbiano T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Brooksby J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Fabbiano T. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Brooksby J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mario Vilella Martinez vs Thanasi Kokkinakis



ATP ATP Miami Vilella Martinez M. Vilella Martinez M. 5 1 Kokkinakis T. Kokkinakis T. 7 6 Vincitore: Kokkinakis T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Vilella Martinez M. 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-5 → 1-6 Kokkinakis T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Vilella Martinez M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Kokkinakis T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Vilella Martinez M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Kokkinakis T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Vilella Martinez M. 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Kokkinakis T. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Vilella Martinez M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Kokkinakis T. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Kokkinakis T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Vilella Martinez M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Kokkinakis T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Vilella Martinez M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Kokkinakis T. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Vilella Martinez M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kokkinakis T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

2. [9] Brandon Nakashima vs Ernesto Escobedo



ATP ATP Miami Nakashima B. Nakashima B. 4 6 Escobedo E. Escobedo E. 6 7 Vincitore: Escobedo E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Nakashima B. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Escobedo E. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Nakashima B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Escobedo E. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Nakashima B. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Escobedo E. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nakashima B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Escobedo E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Escobedo E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Escobedo E. 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nakashima B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Escobedo E. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Escobedo E. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Nakashima B. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Escobedo E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Nakashima B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Escobedo E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 Nakashima B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Escobedo E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [10] Jason Jung vs [14] Paolo Lorenzi



ATP ATP Miami Jung J. Jung J. 4 4 Lorenzi P. Lorenzi P. 6 6 Vincitore: Lorenzi P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lorenzi P. 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Jung J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Lorenzi P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jung J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Lorenzi P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jung J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lorenzi P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jung J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lorenzi P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jung J. 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lorenzi P. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Jung J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Lorenzi P. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jung J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Lorenzi P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Jung J. 15-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Lorenzi P. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Jung J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Lorenzi P. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jung J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [WC] Shintaro Mochizuki vs [21] Emilio Gomez



ATP ATP Miami Mochizuki S. Mochizuki S. 6 6 Gomez E. Gomez E. 1 2 Vincitore: Mochizuki S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mochizuki S. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Gomez E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Mochizuki S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Gomez E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Mochizuki S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Gomez E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Mochizuki S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Gomez E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Mochizuki S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Gomez E. 15-0 30-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Mochizuki S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Gomez E. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Mochizuki S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Gomez E. 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Mochizuki S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Federico Gaio vs [15] Liam Broady



ATP ATP Miami Gaio F. Gaio F. 6 7 2 Broady L. Broady L. 7 5 6 Vincitore: Broady L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Broady L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Broady L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Broady L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Broady L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Broady L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Broady L. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Broady L. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Broady L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Gaio F. 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Broady L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Broady L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Broady L. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Broady L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Broady L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Gaio F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Broady L. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Broady L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Broady L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [12] Marc-Andrea Huesler vs Bjorn Fratangelo



ATP ATP Miami Husler M. Husler M. 0 1 Fratangelo B. Fratangelo B. 6 6 Vincitore: Fratangelo B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Husler M. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Fratangelo B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Husler M. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Fratangelo B. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Husler M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Fratangelo B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Husler M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Fratangelo B. 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Husler M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Fratangelo B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Husler M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Fratangelo B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Husler M. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Matteo Viola vs [WC] Mischa Zverev



ATP ATP Miami Viola M. Viola M. 7 4 1 Zverev M. Zverev M. 6 6 6 Vincitore: Zverev M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Zverev M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Viola M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Zverev M. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Viola M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Zverev M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Viola M. 15-0 30-0 15-0 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Zverev M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Viola M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Zverev M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Viola M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Zverev M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Viola M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Zverev M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Viola M. 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Zverev M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Viola M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Zverev M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Zverev M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Viola M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Zverev M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Viola M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Zverev M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Viola M. 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Zverev M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Viola M. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Zverev M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Viola M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Zverev M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Viola M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Renzo Olivo vs [WC] Emilio Nava