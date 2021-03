WTA 1000 Miami: I risultati completi del Day 1. Elisabetta Cocciaretto nel tabellone principale

Elisabetta Cocciaretto ha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo WTA 1000 di Miami.

La 20enne, n.113 WTA e 18esima testa di serie, nel turno decisivo ha battuto in rimonta per 26 63 63, dopo quasi due ore di lotta, l’ungherese Timea Babos, n.108 WTA e 12esima testa di serie. Elisabetta, che ha sprecato un break di vantaggio in avvio di frazione decisiva, ha cambiato marcia con la 27enne di Sopron avanti 3-2 aggiudicandosi tutti gli ultimi quattro game.

18:00 Babos T. – Cocciaretto E.



WTA WTA Miami Babos T. Babos T. 6 3 3 Cocciaretto E. Cocciaretto E. 2 6 6 Vincitore: Cocciaretto E.

WTA 1000 Miami (USA) – 1° Turno Md, cemento

16:00 Krejcikova B. (Cze) – Blinkova A. (Rus)



WTA WTA Miami Krejcikova B. Krejcikova B. 6 3 6 Blinkova A. Blinkova A. 1 6 3 Vincitore: Krejcikova B.

16:00 Linette M. (Pol) – Montgomery R. (Usa)



WTA WTA Miami Linette M. Linette M. 6 3 6 Montgomery R. Montgomery R. 1 6 0 Vincitore: Linette M.

16:00 McHale C. (Usa) – Siegemund L. (Ger)



WTA WTA Miami McHale C. McHale C. 3 5 Siegemund L. Siegemund L. 6 7 Vincitore: Siegemund L.

17:30 Cirstea S. (Rou) – Scott K. (Usa)



WTA WTA Miami Cirstea S. Cirstea S. 6 6 Scott K. Scott K. 2 2 Vincitore: Cirstea S.

17:30 Peterson R. (Swe) – Wang Xin. (Chn)



WTA WTA Miami Peterson R. Peterson R. 2 2 Wang Xin. Wang Xin. 6 6 Vincitore: Wang Xin.

17:30 Podoroska N. (Arg) – Sherif M. (Egy)



WTA WTA Miami Podoroska N. Podoroska N. 6 6 Sherif M. Sherif M. 3 1 Vincitore: Podoroska N.

19:00 Bouzkova M. (Cze) – Rus A. (Ned)



WTA WTA Miami Bouzkova M. Bouzkova M. 3 2 Rus A. Rus A. 6 6 Vincitore: Rus A.

19:00 Diyas Z. (Kaz) – Williams V. (Usa)



WTA WTA Miami Diyas Z. Diyas Z. 6 7 Williams V. Williams V. 2 6 Vincitore: Diyas Z.

19:00 Kanepi K. (Est) – Davis L. (Usa)



WTA WTA Miami Kanepi K. Kanepi K. 6 7 Davis L. Davis L. 3 5 Vincitore: Kanepi K.

20:30 Potapova A. (Rus) – Tomljanovic A. (Aus)



WTA WTA Miami Potapova A. • Potapova A. 40 5 0 Tomljanovic A. Tomljanovic A. A 7 0

20:30 Rogers S. (Usa) – Brengle M. (Usa)



WTA WTA Miami Rogers S. Rogers S. 6 6 Brengle M. Brengle M. 3 3 Vincitore: Rogers S.

20:30 Teichmann J. B. (Sui) – Badosa G. P. (Esp)



WTA WTA Miami Teichmann J. Teichmann J. 0 6 Badosa P. • Badosa P. 40 5

WTA 1000 Miami (USA) – Turno Decisivo Quali, cemento

WTA WTA Miami Flipkens K. Flipkens K. 4 3 Bolsova A. Bolsova A. 6 6 Vincitore: Bolsova A.

15:00 Flipkens K. (Bel) – Bolsova Zadoinov A. (Esp)

15:00 Govortsova O. (Blr) – Pironkova T. (Bul) –



WTA WTA Miami Govortsova O. Govortsova O. 0 3 Pironkova T. Pironkova T. 6 6 Vincitore: Pironkova T.

15:00 Gracheva V. (Rus) – Samsonova L. (Rus)



WTA WTA Miami Gracheva V. Gracheva V. 2 4 Samsonova L. Samsonova L. 6 6 Vincitore: Samsonova L.

15:00 Zidansek T. (Slo) – Dodin O. (Fra)



WTA WTA Miami Zidansek T. Zidansek T. 1 5 Dodin O. Dodin O. 6 7 Vincitore: Dodin O.

16:30 Danilovic O. (Srb) – Ahn K. (Usa)



WTA WTA Miami Danilovic O. Danilovic O. 7 6 Ahn K. Ahn K. 6 3 Vincitore: Danilovic O.

16:30 Dart H. (Gbr) – Martincova T. (Cze)



WTA WTA Miami Dart H. Dart H. 3 5 Martincova T. Martincova T. 6 7 Vincitore: Martincova T.

16:30 Kucova K. (Svk) – Schmiedlova A. K. (Svk)



WTA WTA Miami Kucova K. Kucova K. 6 6 Schmiedlova A. Schmiedlova A. 2 3 Vincitore: Kucova K.

16:30 Kuzmova V. (Svk) – Zarazua R. (Mex)



WTA WTA Miami Kuzmova V. Kuzmova V. 0 3 0 Zarazua R. Zarazua R. 0 6 1 Vincitore: Zarazua per ritiro

18:00 Baptiste H. (Usa) – Minnen G. (Bel)



WTA WTA Miami Baptiste H. Baptiste H. 6 6 Minnen G. Minnen G. 3 4 Vincitore: Baptiste H.

18:00 Buzarnescu M. (Rou) – Friedsam A-L. (Ger)



WTA WTA Miami Buzarnescu M. Buzarnescu M. 2 7 7 Friedsam A. Friedsam A. 6 6 5 Vincitore: Buzarnescu M.

18:00 Stojanovic N. (Srb) – Mattek-Sands B. (Usa)