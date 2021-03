Jannik Sinner riparte da Miami. Poi inizierà la stagione su terra. A Giugno giocherà a Stoccarda

Mercoledì inizia a Miami il primo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4,3 milioni dollari che si disputata sui campi in cemento in Florida. In tabellone anche Jannik Sinner.

Il 19enne di Sesto Pusteria, da lunedì numero 31 delle classifiche mondiali, è una delle 32 teste di serie a Miami. Sinner, dunque, ha un bye al primo round e debutterà venerdì o sabato. Dopo l’eliminazione la scorsa settimana ai quarti di Dubai nei confronti del russo e poi vincitore Aslan Karatsev, l’altoatesino vuole ritornare alla vittoria in Florida. Al secondo turno Sinner se la vedrà con il vincitore dell’incontro tra Hugo Gaston (ATP 162) e Dominik Köpfer (ATP 54). Sinner ha battuto il francese Gaston 12 giorni fa a Marsiglia in due set. Un precedente anche tra l’altoatesino ed il tedesco Köpfer, nel 2019 ad Ostrava, con Sinner che si è affermato in due set.

Già sabato Sinner ed il suo secondo coach Andrea Volpini sono volati da Dubai a Miami. L’azzurro partecipa per la quarta volta in carriera ad un Masters 1000. All’esordio nel 2019, agli Internazionali d’Italia di Roma, è stato sconfitto al secondo turno dal greco Stefano Tsitsipas, numero 7 del mondo, in due set. L’anno scorso a Cincinnati Sinner si è fermato al primo turno delle qualificazioni contro il connazionale Salvatore Caruso, mentre a settembre a Roma ha raggiunto gli ottavi di finale, prima di arrendersi in tre set tiratissimi a Grigor Dimitrov.

Dopo Miami inizia la stagione sulla terra rossa. Sinner è iscritto a Monte Carlo, altro “1000” che si disputa dall’11 al 18 aprile. Poi giocherà a Barcellona o Belgrado (19 al 25 aprile). Il pusterese ha confermato la sua presenza anche nell’ATP 250 di Monaco in Baviera (dal 26 aprile al 2 maggio), così come a Stoccarda. Il primo torneo stagionale sull’erba comincia il 7 giugno.