Kasatkina vince il secondo titolo della stagione a San Pietroburgo (Video)

Daria Kasatkina, 24 anni, sembra finalmente essere tornata competitiva dopo anni lontano dalle luci della ribalta. La giovane russa ha vinto il suo quarto titolo in carriera e il secondo della stagione trionfando al WTA 500 di San Pietroburgo, in Russia. È il terzo titolo WTA 500 in carriera per Kasatkina, che aveva già vinto Mosca nel 2018 e Charleston nel 2017. Daria è la prima tennista a vincere entrambi i tornei WTA 500 in Russia.

In una finale che si è conclusa in modo inatteso, Kasatkina, numero 61 della classifica WTA, stava conducendo 6-3 e 2-1 quando la sua connazionale Margarita Gasparyan, 126° nella classifica mondiale, ha abbandonato per un problema fisico, mettendo fine in questo modo alla migliore settimana della sua carriera.

Kasatkina tornerà in top 40 WTA, mentre Gasparyan rientrerà nella top 100 WTA dopo anni segnati da tanti infortuni.