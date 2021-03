Vera Zvonareva torna in semifinale in un torneo WTA a due anni dall’ultima volta: la finale manca dal 2011

Vera Zvonareva, ex numero due del ranking mondiale e finalista in due tornei dello Slam (Wimbledon e US Open 2010), è tornata a far vivere grandissime emozioni agli appassionati questa settimana nel torneo WTA 500 di San Pietroburgo.

La trentaseienne russa, attuale n.145 del mondo, si è qualificata per la semifinale grazie al successo in due set (6-3 6-1) sulla connazionale Anastasia Gasanova, n.241 WTA: Zvonareva tornerà dunque a giocare il penultimo atto di una manifestazione del circuito maggiore ad oltre due anni dall’ultima volta, nel febbraio 2019 raggiunse la semifinale sempre a San Pietroburgo (torneo di categoria Premier 700) ma uscì sconfitta con un doppio 6-2 contro la croata Donna Vekic.

A provare a separare Vera Zvonareva dal ritorno in una finale di un torneo WTA a dieci anni di distanza dall’ultima volta (nel 2011 racimolò appena cinque giochi nella finalissima del Premier 5 di Tokyo contro la polacca Agnieszka Radwanska) ci sarà Margarita Gasparyan, n.126 del mondo.