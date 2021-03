Lorenzo Musetti dopo le semifinali ad Acapulco: “Oggi penso di aver giocato il miglior match della mia vita”

Lorenzo Musetti disputerà questa notte la sua prima semifinale in un torneo 500, dopo aver battuto l’ex numero 3 del mondo Grigor Dimitrov ad Acapulco. L’azzurro ha avuto bisogno di sette match point per vincere e battere l’ex campione dell’Abierto Mexicano Telcel per 6-4 7-6(3).

Giocando solo l’undicesima partita di main draw a livello ATP, Musetti ha prenotato uno scontro contro la testa di serie n.1 Stefanos Tsitsipas per un posto nella sua prima finale in carriera nel tour. Dopo tre match di qualificazione e nove set consecutivi per raggiungere i quarti di finale, il diciannovenne ha mostrato una notevole resistenza e compostezza per tenere testa alla quinta testa di serie.

“È incredibile, davvero. Non me lo aspettavo”, ha detto Musetti nella sua intervista a bordo campo. “Oggi penso di aver giocato il miglior match della mia vita. Grigor è un avversario incredibile, un grande combattente. Anche oggi, ho avuto un sacco di match point ed è stato davvero difficile per il mio allenatore”.

“Ovviamente mi piace molto vincere e non mi piace perdere, quindi cerco di rimanere concentrato anche nei momenti difficili, e penso che questa sia la chiave e il miglioramento che ho fatto in questo ultimo mese. [Tsitsipas] è uno dei più grandi del tour. È davvero un onore giocare con lui… Penso che in questa settimana ogni giorno sia qualcosa di molto speciale, quindi vediamo domani cosa accadrà”.