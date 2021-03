Nick Kyrgios in aiuto per le persone in difficoltà

Nick Kyrgios è un giocatore controverso, ma ha lasciato un messaggio importante e sentito sui social network. Il tennista australiano ha espresso la sua disponibilità ad aiutare chiunque abbia difficoltà con questioni psicologiche, autostima o motivazione, assicurando che lui stesso ha avuto a che fare con questo problema.

“Questo è per tutti coloro che hanno difficoltà a motivarsi, che non sanno qual è il loro scopo nella vita e che hanno giorni in cui non vogliono alzarsi dal letto. Va tutto bene!

Sono stato in posti di cui non vado fiero, con persone che mi dicevano ‘sei uno spreco di talento’ o ‘ una delusione’. Molti, con me, avevano perso le speranze”.

Kyrgios si offre anche di aiutare coloro che stanno attraversando situazioni simili. “So come ci si sente quando pensi che nessuno capisca i problemi che hai in testa. Ora ti dico che andrà tutto bene, goditi la vita che hai davanti, fai quello che ti rende felice. Non date per scontata questa opportunità. Sentitevi liberi di chiedermi aiuto se vi sentite persi o se non riuscite a parlare con nessuno. Sono qui per voi”, ha aggiunto l’australiano.