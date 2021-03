ATP Acapulco: La grande impresa di Lorenzo Musetti che elimina Diego Schwartzman “E’ stata la miglior partita che abbia mai giocato”. Fognini batte Travaglia nel derby (con il video della partita)

Davvero un’impresa incredibile quella messa a segno da Lorenzo Musetti nel primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco.

Nella notte italiana il 19enne di Carrara, n.120 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha eliminato per 63 26 64, dopo due ore e 22 minuti di lotta, l’argentino Diego Schwartzman, n.9 Atp e terza testa di serie, recente vincitore del titolo nella sua Buenos Aires. Drop shot micidiali ed improvvise accelerazioni con il suo rovescio ad una mano le armi vincenti del next gen toscano.

Al secondo turno sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe, n.56 del ranking mondiale.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Lorenzo si è portato subito avanti per 4 a 0, grazie ai break nel primo e terzo gioco.

Sul 4 a 1 l’azzurro, dal 15-40, salvava due palle break e teneva la battuta e poi sul 5 a 1 mancava tre palle match consecutive e l’argentino in qualche mondo riusciva a salvarsi.

Sul 5 a 2 Musetti, dal 40-30, mancava un’altra palla match e subiva il break ma nel decimo gioco, sul 5 a 4, impegnato per la seconda volta nel servire per il match teneva ai vantaggi il turno di battuta e alla sesta palla match complessiva chiudeva la partita per 6 a 4.

Dichiara Lorenzo alla fine della partita: “C’è molto lavoro, molto sacrificio e credo di avere le lacrime agli occhi. E’ stata la miglior partita che abbia mai giocato. Sono davvero orgoglioso di me stesso, ma ora lavorerò ancora di più e mi concentrerò sui prossimi match”.

Avanti anche Fabio Fognini, n.17 ATP e sesta testa di serie, al rientro nel circuito dopo gli Australian Open, che si è aggiudicato per 75 62, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, il derby tricolore contro Stefano Travaglia, n.68 ATP. Per il 33enne di Arma di Taggia si è trattato del primo successo sul 29enne di Ascoli Piceno che si era sempre imposto nelle due sfide precedenti, disputate al primo turno degli US Open nel 2017 e negli ottavi ad Umago nel 2019.

Al secondo ostacolo Fabio Fognini affronterà il britannico Cameron Norrie, n.61 del ranking.

ATP ATP Acapulco Schwartzman D. Schwartzman D. 3 6 4 Musetti L. Musetti L. 6 2 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Schwartzman D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Schwartzman D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Schwartzman D. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

0 Aces 62 Double Faults 453% (40/76) 1st Serve 65% (62/95)58% (23/40) 1st Serve Points Won 66% (41/62)64% (23/36) 2nd Serve Points Won 39% (13/33)56% (5/9) Break Points Saved 60% (6/10)13 Service Games Played 14163 Return Rating 15334% (21/62) 1st Serve Return Points Won 43% (17/40)61% (20/33) 2nd Serve Return Points Won 36% (13/36)40% (4/10) Break Points Converted 44% (4/9)14 Return Games Played 1361% (46/76) Service Points Won 57% (54/95)43% (41/95) Return Points Won 39% (30/76)51% (87/171) Total Points Won 49% (84/171)

ATP ATP Acapulco Fognini F. Fognini F. 7 6 Travaglia S. Travaglia S. 5 2 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Travaglia S. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1 Aces 54 Double Faults 158% (38/65) 1st Serve 52% (29/56)71% (27/38) 1st Serve Points Won 69% (20/29)63% (17/27) 2nd Serve Points Won 48% (13/27)86% (6/7) Break Points Saved 43% (3/7)10 Service Games Played 10180 Return Rating 9031% (9/29) 1st Serve Return Points Won 29% (11/38)52% (14/27) 2nd Serve Return Points Won 37% (10/27)57% (4/7) Break Points Converted 14% (1/7)10 Return Games Played 1068% (44/65) Service Points Won 59% (33/56)41% (23/56) Return Points Won 32% (21/65)55% (67/121) Total Points Won 45% (54/121)