Dominic Thiem dà prima forfait a Miami e poi viene eliminato a Dubai (Video)

Dominic Thiem, numero quattro del mondo e prima testa di serie all’ATP 500 di Dubai, è stato eliminato al secondo turno.

Il tennista austriaco era lontano dalla sua forma migliore ed è stato superato dal sudafricano Lloyd Harris per 6-3, 6-4 in 72 minuti.

Per tutto il match, Thiem è stato irriconoscibile, senza molta energia e non ha nemmeno avuto alcuna palla break durante l’incontro. L’austriaco soffre di un piccolo problema al piede sinistro e, anche se non ha rinunciato ai tornei fino ad oggi, non sembrava essere in grado di competere ai massimi livelli.

Finora nel 2021, Thiem non ha avuto grandi risultati. Dopo essere stato eliminato nella fase a gironi con l’Austria nell’ATP Cup, ha raggiunto gli ottavi di finale all’Australian Open, è caduto nei quarti di finale nell’ATP 250 Doha e ora è stato eliminato al suo debutto a Dubai.

Ricordiamo che prima dell’inizio di questa partita aveva dato forfait a Miami e quindi il suo ritorno in campo è previsto solo per la stagione sulla terra battuta.