ATP Acapulco: I risultati completi del Day 2. Avanzano Tsitsipas e Dimitrov

Il programma di questa notte

01:00 Koepfer D. (Ger) – Raonic M. (Can)

01:00 Korda S. (Usa) – Auger-Aliassime F. (Can)

01:00 Musetti L. – Tiafoe F. (Usa)

02:30 Djere L. (Srb) – Zverev A. (Ger)

02:30 Kecmanovic M. (Srb) – Dimitrov G. (Bul)

02:30 Ruud C. (Nor) – Griekspoor T. (Ned)

04:00 Fognini F. – Norrie C. (Gbr)

05:00 Tsitsipas S. (Gre) – Isner J. (Usa)

ATP 500 Acapulco (Messico) – 1° Turno – cemento

Estadio – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Diego Schwartzman vs [Q] Lorenzo Musetti



ATP ATP Acapulco Schwartzman D. Schwartzman D. 3 6 4 Musetti L. Musetti L. 6 2 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Schwartzman D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Schwartzman D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Schwartzman D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Schwartzman D. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Schwartzman D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Schwartzman D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Schwartzman D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Stefanos Tsitsipas vs Benoit Paire



ATP ATP Acapulco Tsitsipas S. Tsitsipas S. 6 6 Paire B. Paire B. 3 1 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Paire B. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Tsitsipas S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Paire B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Paire B. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Paire B. 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Paire B. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Paire B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Paire B. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Tsitsipas S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Paire B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Adrian Mannarino vs [5] Grigor Dimitrov (non prima ore: 05:00)



ATP ATP Acapulco Mannarino A. Mannarino A. 15 4 0 Dimitrov G. • Dimitrov G. 40 6 3 Vincitore: Dimitrov per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 Mannarino A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Dimitrov G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mannarino A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Dimitrov G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Dimitrov G. 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Mannarino A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Dimitrov G. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Dimitrov G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mannarino A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mannarino A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Grandstand Caliente.mx – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Tommy Paul vs [4] Milos Raonic



ATP ATP Acapulco Paul T. Paul T. 6 4 Raonic M. Raonic M. 7 6 Vincitore: Raonic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Raonic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Paul T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Raonic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Paul T. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Raonic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Paul T. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Raonic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Paul T. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Raonic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Paul T. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Paul T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Raonic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Paul T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Raonic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Paul T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Raonic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Paul T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Raonic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Paul T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Raonic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Paul T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Raonic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [6] Fabio Fognini vs Stefano Travaglia



ATP ATP Acapulco Fognini F. Fognini F. 7 6 Travaglia S. Travaglia S. 5 2 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Travaglia S. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Miomir Kecmanovic vs Feliciano Lopez



ATP ATP Acapulco Kecmanovic M. Kecmanovic M. 6 6 Lopez F. Lopez F. 4 4 Vincitore: Kecmanovic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Lopez F. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Lopez F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Kecmanovic M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Kecmanovic M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Lopez F. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Lopez F. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lopez F. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lopez F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kecmanovic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lopez F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Cancha 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [Q] Brandon Nakashima vs Frances Tiafoe



ATP ATP Acapulco Nakashima B. Nakashima B. 4 7 6 Tiafoe F. Tiafoe F. 6 6 7 Vincitore: Tiafoe F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Nakashima B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nakashima B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Nakashima B. 15-0 0-1 → 1-1 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Tiafoe F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Nakashima B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Nakashima B. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Nakashima B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Nakashima B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Tiafoe F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Nakashima B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Tiafoe F. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Tiafoe F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Nakashima B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Cameron Norrie vs [Q] Stefan Kozlov



ATP ATP Acapulco Norrie C. Norrie C. 6 6 Kozlov S. Kozlov S. 3 3 Vincitore: Norrie C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kozlov S. 0-15 0-40 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Norrie C. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Kozlov S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Kozlov S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Kozlov S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Norrie C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kozlov S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Norrie C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Kozlov S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Kozlov S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Kozlov S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Norrie C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kozlov S. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [8] Casper Ruud vs [SE] Daniel Elahi Galan



ATP ATP Acapulco Ruud C. Ruud C. 6 6 Galan D. Galan D. 4 1 Vincitore: Ruud C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Galan D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Galan D. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Galan D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Galan D. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Galan D. 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Galan D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Galan D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Galan D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Cancha 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [WC] Alexander Zverev / Mischa Zverev vs [Q] Luke Saville / John-Patrick Smith



ATP ATP Acapulco Zverev A. / Zverev M. Zverev A. / Zverev M. 2 5 Saville L. / Smith J. Saville L. / Smith J. 6 7 Vincitore: Saville L. / Smith J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Saville L. / Smith J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Zverev A. / Zverev M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Saville L. / Smith J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Zverev A. / Zverev M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Saville L. / Smith J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Zverev A. / Zverev M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Saville L. / Smith J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Zverev A. / Zverev M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Saville L. / Smith J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Zverev A. / Zverev M. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Saville L. / Smith J. 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 Zverev A. / Zverev M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Saville L. / Smith J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Zverev A. / Zverev M. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Saville L. / Smith J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Zverev A. / Zverev M. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Saville L. / Smith J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Zverev A. / Zverev M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Saville L. / Smith J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Zverev A. / Zverev M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [LL] Denis Kudla vs [Q] Tallon Griekspoor



ATP ATP Acapulco Kudla D. Kudla D. 6 6 3 Griekspoor T. Griekspoor T. 7 4 6 Vincitore: Griekspoor T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

3. Rohan Bopanna / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares



ATP ATP Acapulco Bopanna R. / Qureshi A. Bopanna R. / Qureshi A. 7 2 1 Murray J. / Soares B. Murray J. / Soares B. 6 6 10 Vincitore: Murray J. / Soares B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-10 Murray J. / Soares B. 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 7-1 8-1 9-1 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Bopanna R. / Qureshi A. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Bopanna R. / Qureshi A. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Bopanna R. / Qureshi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Bopanna R. / Qureshi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Bopanna R. / Qureshi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Bopanna R. / Qureshi A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Bopanna R. / Qureshi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Murray J. / Soares B. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Bopanna R. / Qureshi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Murray J. / Soares B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Bopanna R. / Qureshi A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Murray J. / Soares B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Bopanna R. / Qureshi A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Murray J. / Soares B. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Cancha 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Marin Cilic / Oliver Marach



ATP ATP Acapulco Granollers M. / Zeballos H. Granollers M. / Zeballos H. 6 6 Marach O. / Cilic M. Marach O. / Cilic M. 2 3 Vincitore: Granollers M. / Zeballos H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

2. Diego Schwartzman / Joao Sousa vs Ken Skupski / Neal Skupski