Combined Miami: Ecco tutte le wild card Main Draw e Qualificazioni. Invito anche alle 15 enne delle Filippine Alexandra Eala

Andy Murray è la grande figura tra le wildcard per il Masters 1000 di Miami, il primo torneo Masters 1000 del 2021. Il britannico ha ricevuto un invito dagli organizzatori e giocherà nel main draw, così come il giovane prodigio Carlos Alcaraz. Il 17enne spagnolo farà il suo debutto nei Masters 1000.

Gli altri inviti per il tabellone principale sono andati a Hugo Gaston, Michael Mmoh e Jack Draper.

Nel femminile inviti nel main draw ad Anna Kalinskaya, Anna Konjuh, Storm Sanders, Katrina Scott, Mayar Sherif, Xiyu Wang e Xinyu Wang.

Vale anche la pena segnalare che Alexandra Eala, talento delle Filippine di 15 anni che vive e si allena nell’accademia di Rafael Nadal, ha ricevuto una wildcard per le qualificazioni.

