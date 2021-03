ATP Acapulco: I risultati completi del Day 1. Lorenzo Musetti nel tabellone principale. Gaio fuori al turno decisivo delle quali. Out Caruso al primo turno

Lorenzo Musetti si è guadagnato un posto nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Acapulco.

Nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni il 19enne di Carrara (n.120 ATP), terza testa di serie delle “quali”, ha superato per 64 62, in un’ora e 35 minuti di gioco, il portoghese Frederico Ferreira Silva (n.174 ATP).

Il Next Gen azzurro esordirà affrontando nella notte italiana l’argentino Diego Schwartzman (n.9 della classifica mondiale), terzo favorito del seeding e recente vincitore del titolo nella sua Buenos Aires: non ci sono precedenti tra i due.

Si ferma all’ultimo ostacolo delle qualificazioni invece Federico Gaio, 29enne faentino (n.141 ATP), che nel match che valeva l’ingresso nel main draw ha ceduto per 63 63, in un’ora e 19 minuti, allo statunitense Brandon Nakashima (n.145 ATP).

Per quel che riguarda il tabellone principale semaforo rosso all’esordio per Salvatore Caruso (n.84 ATP), sconfitto per 64 63, in un’ora e 11 minuti di partita, dallo statunitense John Isner (n.27 ATP).

L’americano ha fatto valere ancora una volta la potenza del suo servizio, con 17 ace e il 74% di prime palle messe in campo, convertite in punto nell’86% dei casi, senza concedere alcuna palla break a Caruso, che ha invece perso la battuta in due occasioni (una per set) fronteggiando un’altra palla-break.

Md

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Paire, Benoit

Isner, John vs Caruso, Salvatore

Cilic, Marin vs (WC) Korda, Sebastian

Sandgren, Tennys vs (7) Auger-Aliassime, Felix

(3) Schwartzman, Diego vs (Q) Musetti, Lorenzo

(Q) Nakashima, Brandon vs Tiafoe, Frances

Kecmanovic, Miomir vs Lopez, Feliciano

Mannarino, Adrian vs (5) Dimitrov, Grigor

(6) Fognini, Fabio vs Travaglia, Stefano

Norrie, Cameron vs (Q) Kozlov, Stefan

(WC) Lopez Villasenor, Gerardo vs Koepfer, Dominik

Paul, Tommy vs (4) Raonic, Milos

(8) Ruud, Casper vs (SE) Galan, Daniel Elahi

(LL) Kudla, Denis vs (Q) Griekspoor, Tallon

Johnson, Steve vs Djere, Laslo

(WC) Alcaraz, Carlos vs (2) Zverev, Alexander

Estadio – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Tennys Sandgren vs [7] Felix Auger-Aliassime



ATP ATP Acapulco Sandgren T. Sandgren T. 3 6 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 6 7 Vincitore: Auger-Aliassime F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Sandgren T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Sandgren T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sandgren T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sandgren T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sandgren T. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Sandgren T. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Sandgren T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Sandgren T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sandgren T. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Auger-Aliassime F. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Sandgren T. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [WC] Carlos Alcaraz vs [2] Alexander Zverev



ATP ATP Acapulco Alcaraz C. Alcaraz C. 3 1 Zverev A. Zverev A. 6 6 Vincitore: Zverev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Zverev A. 15-0 0-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Alcaraz C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Alcaraz C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Alcaraz C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alcaraz C. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Alcaraz C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Alcaraz C. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Zverev A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Alcaraz C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Alcaraz C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Marin Cilic vs [WC] Sebastian Korda (non prima ore: 05:00)



ATP ATP Acapulco Cilic M. Cilic M. 5 2 Korda S. Korda S. 7 6 Vincitore: Korda S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Cilic M. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Korda S. 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Cilic M. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Korda S. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Cilic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Korda S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Cilic M. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Korda S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Cilic M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Korda S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Cilic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Korda S. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Cilic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Korda S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Cilic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Korda S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Cilic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Korda S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Grandstand Caliente.mx – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [WC] Gerardo Lopez Villasenor vs Dominik Koepfer



ATP ATP Acapulco Lopez Villasenor G. Lopez Villasenor G. 4 2 Koepfer D. Koepfer D. 6 6 Vincitore: Koepfer D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Lopez Villasenor G. 0-15 15-15 15-30 2-5 → 2-6 Lopez Villasenor G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Lopez Villasenor G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lopez Villasenor G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Koepfer D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lopez Villasenor G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Koepfer D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Lopez Villasenor G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Koepfer D. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Lopez Villasenor G. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lopez Villasenor G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Lopez Villasenor G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Koepfer D. 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lopez Villasenor G. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. John Isner vs Salvatore Caruso



ATP ATP Acapulco Isner J. Isner J. 6 6 Caruso S. Caruso S. 4 3 Vincitore: Isner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Isner J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Isner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Isner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Isner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Isner J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Isner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Isner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Isner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Isner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Isner J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Steve Johnson vs Laslo Djere



ATP ATP Acapulco Johnson S. Johnson S. 2 3 Djere L. Djere L. 6 6 Vincitore: Djere L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Johnson S. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Johnson S. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Djere L. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Johnson S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Djere L. 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Johnson S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Djere L. 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Johnson S. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Johnson S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Johnson S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Djere L. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Johnson S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Cancha 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Federico Gaio vs Brandon Nakashima Q



ATP ATP Acapulco Gaio F. Gaio F. 3 3 Nakashima B. Nakashima B. 6 6 Vincitore: Nakashima B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Gaio F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Gaio F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Nakashima B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nakashima B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Gaio F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Nakashima B. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Nakashima B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Nakashima B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Stefan Kozlov vs Botic Van de Zandschulp Q



ATP ATP Acapulco Kozlov S. Kozlov S. 0 6 1 Van De Zandschulp B. • Van De Zandschulp B. 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Van De Zandschulp B. 1-0 Kozlov S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Kozlov S. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Kozlov S. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Van De Zandschulp B. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Kozlov S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Van De Zandschulp B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Kozlov S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Van De Zandschulp B. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Cancha 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [4] Denis Kudla vs Tallon Griekspoor Q



ATP ATP Acapulco Kudla D. Kudla D. 3 6 Griekspoor T. Griekspoor T. 6 7 Vincitore: Griekspoor T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Griekspoor T. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Kudla D. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Kudla D. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Kudla D. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Griekspoor T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Kudla D. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Griekspoor T. 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kudla D. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Griekspoor T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kudla D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Griekspoor T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Kudla D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Kudla D. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Kudla D. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kudla D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Griekspoor T. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Cancha 2 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Lorenzo Musetti vs Frederico Ferreira Silva Q