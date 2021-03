ATP 500 Dubai: I risultati completi del Day 2. Subito eliminato Marco Cecchinato

Marco Cecchinato esce di scena all’esordio nel torneo ATP 500 di Dubai.

Il 28enne palermitano, n.89 ATP, è stato sconfitto in due set dal francese Richard Gasquet, n.49 del ranking con il risultato di 64 62.

Cecchinato nel primo set dopo aver mancato una palla break nel secondo gioco ha ceduto sul 2 pari la battuta a 30 e poi senza essere mai pericoloso in risposta cedeva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Gasquet si portava in un attimo sul 4 a 1, break al primo e quinto gioco, prima di chiudere la partita per 6 a 2.

ATP 500 Dubai (Emirati Arabi) – 1° Turno – cemento

1. [Q] Bernabe Zapata Mirallesvs John Millman

2. Richard Gasquet vs Marco Cecchinato (non prima ore: 13:00)



3. [9] Alex de Minaur vs Jeremy Chardy (non prima ore: 16:00)



4. Vasek Pospisil vs Marton Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs [LL] Radu Albot



2. [Q] Christopher O’Connell vs [Q] Lloyd Harris



3. [Q] Emil Ruusuvuori vs Jordan Thompson



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jan-Lennard Struff vs [Q] Mikhail Kukushkin



2. [Q] Yuki Bhambri vs Aljaz Bedene



3. [LL] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [4] Ivan Dodig / Filip Polasek (non prima ore: 14:00)



Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot vs Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer



3. David Goffin / Joran Vliegen vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic