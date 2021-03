Andreas Seppi vince a Biella il suo 10° torneo Challenger in carriera

Domenica pomeriggio Andreas Seppi ha vinto a Biella il suo 10° titolo ATP Challenger. Il 37enne di Caldaro si è imposto nella finale del torneo piemontese sul britannico Liam Broady (ATP 170), 10 anni più giovane di lui, dopo un’ora e 11 minuti di gioco per 6-2, 6-1.

Seppi era una dei grandi favoriti della vigilia. L’azzurro, numero 2 del seeding, occupa attualmente la 107° posizione nel ranking mondiale, precedendo di 63 posti il mancino Broady. Oggi Seppi ha disputato la sua 13° finale Challenger. A Biella ha festeggiato, esattamente un anno e mezzo dopo il suo ultimo trionfo a Cary, il 10° successo nel circuito Challenger. Proprio nel primo turno di quel torneo sul cemento americano il tennista altoatesino si è aggiudicato l’unico precedente con Broady. Anche oggi l’ha spuntato Seppi.

L’azzurro è partito fortissimo, passando subito in vantaggio con due break per 5-2. Poi ha tenuto il suo turno di battuta, chiudendo dopo soli 39 minuti di gioco la prima frazione sul 6-2. Nel game d’apertura del secondo set, Seppi ha conquistato un altro break. L’altoatesino ha allungato sul 2-0 e poco dopo ha strappato nuovamente il servizio a Broady per il 4-1, decidendo praticamente il match. Nel settimo gioco Seppi si è affermato, sempre su servizio del britannico, con il netto punteggio di 6-1. Una grandissima settimana del tennista caldarese, che si porta a casa meritatamente il titolo. 10° trionfo in carriera nel circuito Challenger, Seppi non finisce mai di stupirci.

Seppi ritorna nei Top 100

Grazie a questo successo Seppi ritorna nei Top 100. Ora Seppi rimane a Biella, dove giocherà la prossima settimana un altro Challenger. Al primo turno se la vedrà curiosamente proprio con Broady.

I 10 successi Challenger di Andreas Seppi

Bergamo 2008: +Julien Benneteau (FRA/59) 2:6, 6:2, 7:5

San Marino 2009: +Potito Starace (ITA/105) 7:6, 2:6, 6:4

Kitzbühel 2010: +Victor Crivoi (ROU/229) 6:2, 6:1

Bergamo 2011: +Gilles Muller (LUX/91) 3:6, 6:3, 6:4

Mons 2011: +Julien Benneteau (FRA/73) 2:6, 6:3, 7:6

Ortisei 2013: +Simon Greul (GER/260) 7:6, 6:2

Ortisei 2014: +Matthias Bachinger (GER/157) 6:4, 6:3

Canberra 2018: + Marton Fucsovics (HUN/85) 5:7, 6:4, 6:3

Cary 2019: + Michael Mmoh (USA/186) 6:2, 6:7(4), 6:3

Biella 2021: + Liam Broady (GBR/170) 6:2, 6:1