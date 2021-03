Un grande Andreas Seppi conquista la finale di Biella 3

Grande prestazione di Andreas Seppi, che sabato pomeriggio ha raggiunto la finale dell’ATP Challenger di Biella. Il 37enne di Caldaro ha superato senza fatica l’olandese Robin Haase (ATP 193) in due set per 6-1, 7-5.

L’altoatesino, secondo favorito del seeding, dopo le affermazioni sull’ucraino Sergiy Stakhovsky, il francese Tristan Lamasine e il tedesco Peter Gojowczyk, quinta testa di serie e recente semifinalista nel torneo ATP di Montpellier, ritiratosi per infortunio sul 3-1 in favore dell’azzurro, nel pomeriggio ha proseguito la sua striscia positiva pure contro l’olandese Robin Haase. Seppi approda così, dopo un anno e mezzo, nuovamente in una finale di un Challenger. L’ultima volta ci era riuscito nel settembre 2019 a Cary, dove ha poi conquistato anche il titolo. Domenica, nella sua 13° finale Challenger, Seppi affronterà il britannico Liam Broady, numero 170 del mondo, che si è imposto sull’ucraino Ilya Marchenko.

Nella sua 19° semifinale Challenger in carriera, Seppi ha affrontato l’olandese Haase. Nel bilancio dei testa a testa l’altoatesino è in vantaggio per 6-2, oggi ha festeggiato il settimo successo. Il numero 107 del mondo ha dominato il primo set, aggiudicandoselo dopo soli 26 minuti di gioco per 6-1. La seconda frazione di gioco era invece molto equilibrata. Fino al 5-5 sia Seppi che Haase hanno portato a casa i loro turni di battuta. Poi, nell’undicesimo gioco, il caldarese ha conquistato il break decisivo del 6-5. Sul proprio turno di battuta Seppi ha dovuto annullare due palle break a Haase, prima di imporsi al quinto match point utile per il 7-5 finale.

A Biella, con il raggiungimento della finale, il caldarese ha già conquistato 48 punti ATP e 3.650 euro di montepremi. Se Seppi dovesse vincere anche domani, si porterebbe a casa il suo 10° Challenger in carriera, inoltre ritornerebbe sicuramente tra i Top 100.

Tutte le vittorie Challenger conquistate da Andreas Seppi

Bergamo 2008: +Julien Benneteau (FRA/59) 2:6, 6:2, 7:5

San Marino 2009: +Potito Starace (ITA/105) 7:6, 2:6, 6:4

Kitzbühel 2010: +Victor Crivoi (ROU/229) 6:2, 6:1

Bergamo 2011: +Gilles Muller (LUX/91) 3:6, 6:3, 6:4

Mons 2011: +Julien Benneteau (FRA/73) 2:6, 6:3, 7:6

Ortisei 2013: +Simon Greul (GER/260) 7:6, 6:2

Ortisei 2014: +Matthias Bachinger (GER/157) 6:4, 6:3

Canberra 2018: + Marton Fucsovics (HUN/85) 5:7, 6:4, 6:3

Cary 2019: + Michael Mmoh (USA/186) 6:2, 6:7(4), 6:3