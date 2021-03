Medvedev ha pochi dubbi: “Djokovic può raggiungere le 400 settimane da numero uno”

Novak Djokovic ha superato Roger Federer ed è diventato all’inizio di questa settimana il tennista con più settimane in vetta come numero uno nella storia del circuito maggiore.

Per ora sono 311, tuttavia, alcuni credono che il serbo ritoccherà pesantemente questo record. E chi lo ha detto? Precisamente chi sarà dietro Nole nel ranking a partire da questo lunedì: Daniil Medvedev.

“Questo è un risultato incredibile e sono sicuro che lui è molto felice di questo. Sono convinto che può raggiungere le 400 settimane al numero uno”, ha dichiarato a Marsiglia.

Tuttavia, Medvedev assicura che farà il possibile perchè ciò non accada. “È ovvio che agli Australian Open non ho fatto nulla, ma sappiamo che è qualcosa che a volte accade nello sport. Dico sempre la stessa cosa sui Big Three; sono una follia assoluta, molto probabilmente i loro record non saranno battuti per i prossimi 100 anni”.

“È molto strano vedere una cosa del genere nello sport e non credo che si possa dire che gli altri non erano bravi e non credo che gli altri debbano

avere imbarazzo per questo”, ha concluso.