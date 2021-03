ATP 500 Dubai: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via. Jannik Sinner già al secondo turno. Wawrinka si ritira, Sonego testa di serie

ATP 500 Dubai – Parte Alta

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Davidovich Fokina, Alejandro vs Qualifier

Bye vs (14) Krajinovic, Filip

(10) Coric, Borna vs Bye

Qualifier vs Bedene, Aljaz

Nishikori, Kei vs Opelka, Reilly

Bye vs (5) Goffin, David

(3) Shapovalov, Denis vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs Qualifier

Gasquet, Richard vs Cecchinato, Marco

Bye vs (13) Hurkacz, Hubert

(9) de Minaur, Alex vs Bye

Chardy, Jeremy vs Ramos-Vinolas, Albert

(WC) Popyrin, Alexei vs (WC) Novak, Dennis

Bye vs (8) Khachanov, Karen

ATP 500 Dubai – Parte Bassa

(17) Sonego, Lorenzo vs Bye

Qualifier vs Millman, John

(WC) Karatsev, Aslan vs Gerasimov, Egor

Bye vs (12) Evans, Daniel

(16) Sinner, Jannik vs Bye

Nishioka, Yoshihito vs Bublik, Alexander

(SE) Ebden, Matthew vs Bye

Bye vs (4) Bautista Agut, Roberto

(6) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Pospisil, Vasek vs Fucsovics, Marton

(WC) Jaziri, Malek vs Tsonga, Jo-Wilfried

Bye vs (11) Lajovic, Dusan

(15) Fritz, Taylor vs Bye

Basilashvili, Nikoloz vs Bye

Qualifier vs Thompson, Jordan

Bye vs (2) Rublev, Andrey