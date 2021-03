Wimbledon: In arrivo la bolla anche per il torneo londinese. Addio Case per gli atleti?

Dopo la cancellazione nel 2020, il torneo di Wimbledon è confermato per la stagione 2021, indipendentemente dal fatto che sarà giocato con o addirittura senza pubblico sugli spalti. Ma nulla promette di essere lo stesso e una delle principali differenze quest’anno sarà legata alla sistemazione degli atleti e delle loro squadre tecniche.

Una delle particolarità di Wimbledon è il fatto che i giocatori sono quasi tutti alloggiati in case a Wimbledon Village (e dintorni), in un ambiente unico durante quelle settimane, ma l’All England Club costringerà tutti i tennisti a rimanere in una sorta di bolla, in alberghi ‘covid-free’ consigliati dall’organizzazione.

Secondo il quotidiano ‘Daily Mail’, il protocollo completo sarà noto la prossima settimana, quando dovrebbe anche essere confermata la presenza o meno del pubblico.