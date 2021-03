Roger Federer ha avuto almeno un match point in 7 delle sue 27 sconfitte dal 2017

L’ex numero uno del mondo Roger Federer (310 settimane in vetta) ha perso solo 27 partite dal suo ritorno al tennis nel 2017 dopo la sua prima assenza per un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Dal 2017, Federer ha vinto tre Grand Slam e sei Masters 1000 e in molte delle sue sconfitte ha avuto la possibilità di vincere.

Questo è stato il caso ancora una volta ieri, quando ha avuto un match point contro Nikoloz Basilashvili prima di essere eliminato nei “quarti” dell’ATP 250 di Doha.

In tutto, Federer ha avuto almeno un match point in sette dei 27 incontri che ha perso negli ultimi quattro anni – il 25 per cento:

– Dubai 2017 contro Evegeny Donskoy – 3 match point

– Stoccarda 2017 contro Tommy Haas – 1 match point

– Indian Wells 2018 contro Juan Martín Del Potro – 3 match point

– Wimbledon 2018 contro Kevin Anderson – 1 match point

– Madrid 2019 contro Dominic Thiem – 2 match point

– Wimbledon 2019 contro Novak Djokovic – 2 match point

– Doha 2021 contro Nikoloz Basilashvili – 1 match point