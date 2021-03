Roger Federer punta tutto sulla stagione su erba. Forfait a Dubai

Il ritorno di Roger Federer (ATP 6) dopo 13 mesi di assenza e due operazioni al ginocchio si è risolto in due dure battaglie al torneo di Doha.

La prima vinta in 2h24′, la seconda, ovviamente, persa in 1h52′ per un totale di permanenza in campo di 4 ore abbondanti nel giro di due giorni. Niente male per un 39enne.

“Arrivo da talmente lontano che posso essere felice di aver combattuto punto su punto in questi due match andati al terzo set – ha spiegato il basilese in conferenza stampa – L’obiettivo è arrivare in piena forma per la stagione sull’erba.

Non sono ancora al 100%. Lo vedo e lo sento”.

In serata è arrivato intanto anche il forfait dal torneo ATP 500 di Dubai in programma la prossima settimana.