Roger Federer dopo l’incontro a Doha: “Ho fatto il bagno nel ghiaccio una sola volta nella mia vita. Non mi è piaciuto e non lo ripeterò”

Roger Federer, tornato in gara, ha scherzato sulle sue tecniche di recupero dopo l’avanzamento ai quarti di finale a Doha. Il 39enne svizzero non giocava un incontro ufficiale da 405 giorni e spera di essere in forma per il prossimo incontro in Qatar.

“Sono della vecchia scuola’. Ho fatto il bagno nel ghiaccio una volta nella mia vita. Non mi è piaciuto e non ho intenzione di farlo di nuovo. Non mi piace nemmeno prendere antidolorifici, per esempio. Solo quando ne ho bisogno. Non prendo una pillola del genere da nove mesi. Quindi farò stretching, doccia, mangiare e poi andrà a dormire”, ha assicurato lo svizzero, che affronterà Nikoloz Basilashvili domani.

Lo svizzero ha parlato ancora più dettagliatamente delle sue sensazioni sul suo ritorno alla competizione. “Mi sentivo bene, ma dovevo mettermi alla prova negli incontri perché dentro il campo nessuno può correre per noi, nessuno ci sostituisce, dobbiamo farlo da soli. Se non corro, non vincerò un bel niente, è semplice. Se corro sarò stato bravo e sarà indifferente per me il risultato a questo punto”.