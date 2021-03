ATP Marsiglia: Jannik Sinner accede ai quarti di finale

Continua la corsa di Jannik Sinner nell’ATP 250 di Marsiglia. Mercoledì sera il 19enne di Sesto Pusteria ha superato senza grossi problemi il beniamino locale francese Hugo Gaston (ATP 166) con il punteggio di 6-4, 6-1.

L’azzurro accede così per la settima volta in carriera in un quarto di finale di un torneo ATP. Sinner è reduce dalla vittoria soffertissima all’esordio sul francese Gregoire Barrere, Gaston ha invece eliminato a sorpresa l’austriaco Dennis Novak. Sinner ed il 20enne Gaston si conoscono molto bene, visto che si sono già allenati insieme un paio di volte. Piccola curiosità: stasera Sinner ha disputato il suo 60° match nel circuito ATP, in ben 12 occasioni ha affrontato un giocatore francese, ovvero pari al 20%. Dopo il successo di oggi Sinner sale ad otto vittorie, contro quattro sconfitte. L’altoatesino ha vinto le ultime sette contro un tennista transalpino.

Anche oggi Sinner, testa di serie numero 5 a Marsiglia, è partito alla grande, aggiudicandosi nell’ottavo gioco il break del 5-3. Nel game successivo ha però subito il controbreak del 5-4. Poi Sinner è comunque riuscito a piazzare un altro break, aggiudicandosi il primo parziale per 6-4. Nella seconda frazione di gioco l’altoatesino ha strappato immediatamente il turno di battuta a Gaston, allungando sul 2-0. Sinner ha dominato il francese, imponendosi dopo soli 69 minuti di gioco, con un altro break, per 6-1.

Grazie a questo successo Sinner si porta a casa 45 punti ATP e 10.450 euro di montepremi. Il pusterese si avvicina dunque sempre di più ai Top 30 del mondo. Nel live ranking Sinner occupa il 31° posto. Domani, giovedì la stella azzurra troverà il vincente dell’incontro tra il superfavorito russo Daniil Medvedev ed il bielorusso Egor Gerasimov.

ATP ATP Marseille Gaston H. Gaston H. 4 1 Sinner J. Sinner J. 6 6 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Gaston H. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Gaston H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Gaston H. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Gaston H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Gaston H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Gaston H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Gaston H. 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Gaston H. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2 Ace 52 Doppi falli 159% % primo servizio 53%56% % di punti vinti su primo servizio 89%47% % di punti vinti su secondo servizio 52%1/5 Break point 4/90 Tiebreak vinti 015 Punti vinti in risposta 2338 Punti vinti 595 Giochi vinti 121 N. max giochi vinti di fila 44 N. max punti vinti di fila 1123 Punti vinti al servizio 364 Giochi vinti al servizio 8