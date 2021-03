Ritorna con una vittoria Roger Federer. A Doha lo svizzero approda ai quarti di finale (Video)

Roger Federer è tornato in campo. A 13 mesi dall’ultima partita ufficiale sul circuito, Roger ha mostrato una condizione atletica piuttosto brillante ma ha anche dovuto togliere un po’ di inevitabile ruggine e lottare per quasi 2 ore e mezza per avere ragione di Daniel Evans (28) con il punteggio di 7-6 (10/8) 3-6 7-5. Rpger che il prossimo 8 agosto soffierà su 40 candeline, si è così qualificato per i quarti di Doha, dove se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili (42).

Primo avversario affrontato da Federer anche nel rientro del 2017, il britannico ha giocato un match molto solido cercando di mettere pressione sul rovescio del renano, che è comunque riuscito a vincere il primo parziale dopo aver annullato un set point nel tie-break. Nel secondo Roger non è però stato in grado di controbattere l’intensità messa in campo da Evans e ha commesso troppi errori diretti, mancando pure 2 palle break fondamentali. Nonostante qualche difficoltà con la prima di servizio e alla risposta, il detentore di 20 titoli dello Slam è infine riuscito ad accorciare gli scambi, facendo suo un terzo combattutissimo set e portando a casa la vittoria numero 1’243 della carriera.

ATP ATP Doha Evans D. Evans D. 6 6 5 Federer R. Federer R. 7 3 7 Vincitore: Federer R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Evans D. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Federer R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Evans D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Federer R. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Evans D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Federer R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Evans D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Federer R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Federer R. 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Evans D. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Federer R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Evans D. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Federer R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Evans D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Federer R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Evans D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Federer R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Evans D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Federer R. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Evans D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Evans D. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Federer R. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Evans D. 15-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Federer R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Evans D. 15-0 15-15 30-15 3-4 → 4-4 Federer R. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Evans D. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Federer R. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Evans D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Federer R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Evans D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Federer R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

9 Ace 133 Doppi falli 063% % primo servizio 68%76% % di punti vinti su primo servizio 79%52% % di punti vinti su secondo servizio 53%1/4 Break point 1/40 Tiebreak vinti 131 Punti vinti in risposta 42112 Punti vinti 11617 Giochi vinti 173 N. max giochi vinti di fila 25 N. max punti vinti di fila 681 Punti vinti al servizio 7416 Giochi vinti al servizio 15