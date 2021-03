L’ATP celebra le 311 settimane da n.1 di Djokovic

L’8 marzo 2021 diventa una data storica nel mondo della racchetta. Novak Djokovic segna 311 settimane da n.1 del ranking ATP, record assoluto da quando la classifica del tennis maschile è stilata al computer.

Il serbo supera le 310 settimane di Roger Federer, record che si pensava fosse irraggiungile. Non per “Nole”, che con una continuità straordinaria ha dominato il tennis nel decennio 2010-2019 e non sembra aver alcuna voglia di cedere il suo trono alle nuove generazioni.

L’ATP ha celebrato lo strepitoso record di Djokovic con un tweet ufficiale, e anche sul proprio sito web.

Complimenti Novak!

The record is broken!@DjokerNole now holds the record for most weeks at No. 1 in the @fedex ATP Rankings 👏 #Novak311 pic.twitter.com/stV5Hnghdm

— ATP Tour (@atptour) March 8, 2021