ITF Kazan e Manacor: I Main Draw

ITF KAZAN(Rus 25k cemento indoor)

[1] Natalija Kostic vs Valeriya Strakhova

Valeriya Yushchenko vs Alina Charaeva

Erika Andreeva vs Kristina Dmitruk

Vivian Heisen vs [6] Urszula Radwanska

[3] Anastasia Gasanova vs TBD

TBD vs TBD

Valentini Grammatikopoulou vs Daria Mishina

[7] Sofya Lansere vs TBD

[5] Anastasia Zakharova vs Ekaterina Kazionova

TBD vs TBD

Polina Kudermetova vs TBD

Elizaveta Koklina vs [4] Victoria Kan

[8] Ulrikke Eikeri vs Yuliya Hatouka

Shalimar Talbi vs TBD

Berfu Cengiz vs TBD

Vlada Koval vs [2] Valeria Savinykh

[1] Yuki Naitovs Rosa Vicens masLucia Cortez llorcavs TBDAne Mintegi del olmovs TBD[7] Ylena In-albonvs TBD

[3] Simona Waltert vs Alexandra Eala

Francisca Jorge vs Noemi Basiletti

Mallaurie Noel vs TBD

[8] Camilla Rosatello vs TBD

[5] Marina Bassols ribera vs Iva Primorac

Oksana Selekhmeteva vs Gloria Alogo piqueras

Margaux Komano vs Alba Carrillo marin

Marta Custic vs [4] Margot Yerolymos

[6] Anastasia Zarycka vs TBD

Nina Stadler vs TBD

Tereza Mihalikova vs TBD

Maria Gutierrez carrasco vs [2] Diana Marcinkevica