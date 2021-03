Federer: “Fastidi? Sotto controllo. Djokovic a US Open ha avuto una sfortuna incredibile. Ritiro? Dipende dal ginocchio, ora non ci penso”

Roger Federer tornerà in campo mercoledì prossimo a Doha nel suo esordio stagionale, contro il vincente di Chardy – Evans. Proprio contro il britannico si è allenato ultimanente, cercando di ritrovare una buona forma e le sensazioni smarrite in uno stop lungo un anno intero, con due delicate operazioni allo stesso punto del ginocchio. Roger ha rilasciato un’intervista al magazine svizzero Tagesanzeiger in cui fa il punto della situazione a poche ore dal suo ritorno in gara, insiene ad altre considerazioni.

“Il dolore è completamente sotto controllo. La sfida più grande è fidarsi di nuovo del proprio corpo. Non hai tempo per pensare al gioco, il tuo avversario non permette questo lusso, e l’avversario capisce quando non sei al 100%. Sento di essere a un buon livello, ma non al meglio perché non ho giocato nessuna partita. È stato molto importante poter allenarmi di nuovo provando anche dei set, soprattutto negli ultimi due mesi. Ho avuto il piacere di lavorare con Dominic Stricker (giovane promessa svizzera) a Dubai per tre settimane, mentre nelle ultime due settimane ho giocato circa 20 set con Dan Evans. Rispetto a cinque mesi fa, mi trovo in una situazione meravigliosa: posso giocare per due ore e mezza e per cinque giorni di seguito senza problemi. Non mi aspettavo che sarebbe stato possibile tutto questo, è fantatico. Ci sono molte cose positive per ripartire, ma le partite vere sono diverse. Quando ti innervosisci e devi affrontare il rivale, giocare sotto pressione, magari delle palle break, tutto cambia. Vedremo come andrà”.

“Perché è servita una seconda operazione? Non voglio entrare nei dettagli di quello che è successo esattamente. Non ricordo niente che sia andato storto dopo la prima operazione. Il ginocchio si è semplicemente piegato durante un movimento normale, ed è accaduto di nuovo qualcosa. Ho subito fatto una risonanza magnetica e il medico ha detto: “Mi spiace, abbiamo bisogno di una seconda operazione”. Purtroppo non c’era modo di evitarla, altrimenti l’avrei evitata. Non sono amo gli interventi chirurgici… Le prime quattro settimane dopo la prima operazione erano del tutto normali. Inoltre non avevo la sensazione di aver spinto troppo con Daniel (Troxler, il fisioterapista). Pierre (Paganini, il preparatore atletico) non era affatto coinvolto e non ho giocato a tennis per mesi. Quando ho dovuto usare le stampelle per altre due settimane dopo la seconda operazione, non erano rimasti molti muscoli. Poco prima della prima operazione, avevo appena giocato la semifinale in Australia su cinque set, quindi ero entrato in questa fase di primo recupero post-operatorio come atleta di alto livello, tonico. Era diverso alla seconda operazione. È stato terrificante vedere quanto velocemente perdi tutto se non ti alleni“.

Roger chiarisce il suo pensiero su di un possibile ritiro. “Dopo la seconda operazione la situazione era brutta, non potevo credere che fosse necessario tutto questo. In quel momento ho messo in dubbio tutto. Wimbledon è stato cancellato e la pandemia era gravissima. Non sapevo cosa sarebbe successo alla mia carriera, ma di una cosa ero certo: non importava se fossi riuscito a tornare a giocare o no – e ho sempre avuto questo obiettivo – in quel momento volevo solo guarire, anche per la mia vita privata. Voglio sciare con i bambini e gli amici, poter giocare per diletto a calcio e a basket, anche dopo la mia carriera. Non volevo fermarmi agli Australian Open e al match for Africa, volevo poter decidere da solo come procedere. Smettere non sarebbe stato davvero il problema. Ma se il ginocchio dovesse continuare a darmi problemi per mesi, sarebbe chiaro che questa discussione dovrebbe sorgere. Ma ora non è il momento di pensarci, magari sarà non prima del prossimo autunno, quando avrò giocato abbastanza per analizzare tutto quel che avrò vissuto. Ora sono solo felice di essere arrivato così lontano col mio team, i medici, gli allenatori. So che sono rimasti colpiti da quanto seriamente ho preso la terapia. Ma per me era ovvio, è stata una sfida, mi piacciono le sfide e non vedo l’ora che arrivi il momento di scendere in campo di nuovo”.

Roger sente di aver ancora qualcosa da dire: “Sento che la mia storia non sia ancora finita. È difficile da spiegare, e c’è solo una ragione: mi piace il tennis e mi piace essere in giro. Scoprirò se mi piacerà ancora la vita durante il tour, con la quarantena, le mascherine, i viaggi assai più complicati. E con la terapia che non è ancora finita. Uno dei motivi è sicuramente che voglio giocare di nuovo contro i migliori, nei più grandi tornei, per i titoli importanti. E spero di giocare abbastanza a lungo da poter vedere di nuovo stadi pieni”.

“Come sarà giocare senza pubblico? Ho avuto abbastanza tempo per guardare le partite senza tifosi e pensare a com’è. Non fa una grande differenza nei primi turni, giochiamo anche molte partite di allenamento senza spettatori. Ma dopo i quarti di finale, quando si giocano match decisivi per il titolo, sarà molto strano. Sono dispiaciuto per i giocatori. Ho sentito che potrebbero esserci 2.000 spettatori a Doha. È una buona cosa, anche solo 100 persone possono creare una buona atmosfera. Vincere il titolo a Doha? No, no! Nemmeno lo sogno. Se posso giocare a una o più partite qui, sarò felice. Le aspettative sono molto basse. Spero di riuscire a sorprendermi. La gente pensa che io sarò giudicato solo dai titoli vinti, ma stavolta è davvero una situazione diversa”.

“Non ho piani a lungo termine, i risultati sono secondari. Si tratta solo di una cosa adesso: come sta il ginocchio? Come mi sento durante il tour? Il primo passo per tornare alla normalità dipenderà da questo, Wimbledon incluso. Voglio usare i tornei fino ad allora per tornare al 100%. Se ottengo risultati meno buoni, non importa. Ma almeno così posso guardare di nuovo avanti, a Wimbledon, ai tornei negli Stati Uniti. Sarà anche interessante vedere come vivo la vita “nella bolla”. La famiglia non può viaggiare con me al momento, dovrò pensare a quanto tempo posso stare lontano da casa, quanti tornei posso giocare. È meglio giocare tre tornei di fila? Tutto è ancora incerto. Devo vedere che succede partita dopo partita. Gioco a Doha, poi si deciderà se anche a Dubai. Dopo Dubai mi prenderò un periodo di stop da quattro a sei settimane. Lavorerò e spero di essere ancora più esplosivo, più veloce, più in forma. Lascerò che ogni sensazione, ogni risultato fluisca nelle discussioni”.

L’intervista scivola anche su Djokovic, la sua squalifica a New York e le tante polemiche che l’hanno circondato. Roger, risponde così: “Agli US Open Novak ha avuto un’incredibile sfortuna (quando è stato squalificato, ndr). Tutti lo sanno, ovviamente devi controllarti, ma questo può succedere a tutti quando perdi il controllo per un momento. L’Adria Tour? In realtà aveva buone intenzioni. Era troppo presto? Sì, probabilmente. Sta facendo del suo meglio per i giocatori, semplicemente non andava bene quando era a capo del Council e allo stesso tempo ha fondato la nuova organizzazione. Dobbiamo guardare di nuovo tutto insieme, non si deve sempre essere della stessa opinione, ma è importante scambiare idee. Troppo rumore e negatività ovviamente non sono ideali per il tennis. Forse ora le cose si sono un po’ calmate, si parla di nuovo di risultati e record. È una buona cosa. Resta da vedere cosa succederà con l’associazione giocatori, il nuovo sindacato e l’ATP. Non sono qui a Doha per fare politica. Il mio obiettivo è il mio ritorno in campo”.

Marco Mazzoni