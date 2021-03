Fortunata Martina Trevisan. Ripescata a Dubai come lucky loser ed è direttamente al secondo turno

Martina Trevisan è stata eliminata questa mattina al turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Dubai ma fortunatamente è stata ripescata questa sera nel tabellone principale come lucky loser dopo il forfait di Victoria Azarenka che non giocherà il torneo per un problema alla schiena e sarà direttamente al secondo turno dove affronterà una tra Angelique Kerber o Carolina Garcia.

Anche Paula Badosa si è ritirata ed è stata sostituita dalla lucky loser Misaki Doi.