Gran Canaria Challenger 2: Successo di Gimeno Valero la giovane stella con la testa sulle spalle

Carlos Gimeno Valero si laurea campione del Gran Canaria Challenger 2. Lo spagnolo ha vinto la finale del torneo organizzato da MEF Tennis Events contro il belga Kimmer Coppejans con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 35 minuti di gioco. Per il diciannovenne di Valencia è il primo titolo Challenger in carriera.

Fa festa Gimeno Valero – Emozionato l’iberico dopo aver alzato al cielo il trofeo sul Centrale del Cortijo Club de Campo: “Sono senza parole. Mi ha sorpreso il livello che ho espresso in finale: avrei potuto soffrire molto di più la tensione, invece ho giocato bene e sono riuscito a conquistare il titolo. È stata una settimana difficile, ho battuto ottimi giocatori. Sono felicissimo”. Un torneo indimenticabile per Gimeno Valero: “Ho giocato molto aggressivo sin dal primo turno. È l’aspetto del mio tennis che sto curando maggiormente in questo periodo e qui a Gran Canaria ne ho raccolto i primi frutti”. L’ex numero 12 del mondo under 18 si allena nell’accademia di Juan Carlos Ferrero ad Alicante: “Quando sono in campo con Ferrero e con il mio amico Carlos Alcaraz Garfia ricevo sempre consigli preziosi per la mia crescita. Mi trovo benissimo all’accademia e voglio continuare a lavorare per diventare un grande giocatore”. Sugli obiettivi a lungo termine lo spagnolo non si sbilancia: “È presto per dire dove potrei arrivare e quali tornei potrei vincere. Per me l’importante è allenarmi con continuità e concentrazione per migliorare giorno dopo giorno. Questo titolo mi dà fiducia per il futuro: giocando con lo spirito mostrato a Gran Canaria potrò togliermi grandi soddisfazioni”.

Le dichiarazioni di Marchesini – Estremamente soddisfatto dei magnifici 15 giorni di tennis al Cortijo Club de Campo Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events: “Ringrazio le istituzioni per il supporto nella realizzazione dei Gran Canaria Challenger 1 e 2. L’obiettivo è replicare questi appuntamenti nei prossimi anni: gli abitanti dell’isola hanno dato una splendida risposta, non sarebbe potuta andare meglio”.

Il risultato di domenica 7 marzo

Finale

Carlos Gimeno Valero b. Kimmer Coppejans 6-4 6-2