Challenger Biella 3: Il Tabellone Principale. Andreas Seppi testa di serie n.2. Al via anche Nardi e Zeppieri con wild card

Challenger Biella 3 – Indoor hard – Tabellone Principale

(1) Duckworth, James vs Qualifier

Wu, Tung-Lin vs Marchenko, Illya

Qualifier vs Kamke, Tobias

Qualifier vs (7) Huesler, Marc-Andrea

(3) Sugita, Yuichi vs (WC) Nardi, Luca

Broady, Liam vs Viola, Matteo

Kolar, Zdenek vs Maden, Yannick

Vukic, Aleksandar vs (6) Rodionov, Jurij

(8) Klizan, Martin vs Qualifier

Masur, Daniel vs Haase, Robin

Schnur, Brayden vs (WC) Napolitano, Stefano

Giustino, Lorenzo vs (4) Uchiyama, Yasutaka

(5) Gojowczyk, Peter vs (WC) Zeppieri, Giulio

(PR) Brown, Dustin vs Halys, Quentin

Grenier, Hugo vs Lamasine, Tristan

Stakhovsky, Sergiy vs (2) Seppi, Andreas