Day 5 Challenger di Gran Canaria: Termina ai quarti l’ottimo torneo di Giulio Zeppieri. Sospeso per pioggia Giannessi.

Il day 5 del Challenger di Gran Canaria 2 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa, termina con una sconfitta e un partita sospesa, quindi ancora con l’esito da definire, per i nostri tennisti italiani ancora in gara.

Giulio Zeppieri. Il tennista laziale, dopo aver superato le qualificazioni e vinto due incontri in tabellone principale contro Manuel Guinard e Filip Horansky, entrambi in due set, quest’oggi è stato sconfitto dopo una dura lotta al terzo set dallo spagnolo Eduard Esteve Lobato, anche lui proveniente dalle qualificazioni e n.390 ATP. Il primo azzurro a scendere in campo è stato. Il tennista laziale, dopo aver superato le qualificazioni e vinto due incontri in tabellone principale controentrambi in due set, quest’oggi è stato sconfitto dopo una dura lotta al terzo set dallo spagnolo, anche lui proveniente dalle qualificazioni e

Il classe 2001 è stato sconfitto con il punteggio finale di 6-4 5-7 6-4 dopo 2 ore 33 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, per Giulio rimane una settimana molto positiva sia per le vittorie ottenute, che per il gioco e le sensazioni ritrovate in campo. Inoltre altro aspetto positivo è la classifica che lo vede momentaneamente al n.317 ATP, ad una posizione dall’eguagliare la sua miglior classifica.

L’altro azzurro impegnato in gara oggi, Alessandro Giannessi, dopo aver perso per 6-2 il primo set contro Carlos Gimeno Valero, nel secondo set sul punteggio di 2-6 4-3, il suo incontro veniva sospeso per pioggia e rimandato a domani.

Nella giornata di sabato il tennista spezzino, qualora superasse l’ostacolo spagnolo, potrebbe disputare un ulteriore incontro, vale a dire le semifinali contro il tennista sloveno Blaz Kavcic.

Nell’altra semifinale si sfideranno Kimmer Coppejans contro il giustiziere di Zeppieri, Eduard Esteve Lobato.

Luigi Calvo