Nick Kyrgios rimane in Australia e non andrà nemmeno a Doha

Nick Kyrgios, 25 anni, ha confermato giovedì il suo ritiro dall’ATP 250 Doha, in Qatar, un evento che sarà segnato dal ritorno in campo di Roger Federer dopo più di un anno di assenza.

L’australiano non si è giustificato con nessun infortunio preciso, ma la sua decisione non è una sorpresa considerando che il tennista di Canberra ha detto dopo gli Australian Open che ancora non sapeva quando avrebbe viaggiato di nuovo nel circuito.

Kyrgios non lascia l’Australia dal marzo dello scorso anno, quando il circuito è stato fermato a causa della pandemia, avendo optato per rimanere nel suo paese, uno di quelli che ha meglio controllato la pandemia nel mondo. Ash Barty, per esempio, ha scelto di fare lo stesso.

A Doha, Kyrgios è stato sostituito nella entry list dall’ex top 10 Richard Gasquet, che si è infortunato e non ha nemmeno disputato gli Australian Open.