Day 2 Challenger di Gran Canaria 2: Vittoria per Giulio Zeppieri e Alessandro Giannessi. Fuori Giustino

Nel day 2 del Challenger di Gran Canaria (terra rossa), la giornata si conclude con un parziale di due vittorie e una sconfitta per l’Italia tennistica.

Le vittorie portano il nome di Alessandro Giannessi e Giulio Zeppieri, mentre Lorenzo Giustino viene eliminato al primo turno.

Gli azzurri erano tutti impegnati sul secondo campo in ordine di importanza, vale a dire il Grand stand. Ad aprire le danze è Lorenzo Giustino che dopo una durissima lotta cede al francese Enzo Couacaud, n. 187 ATP, con il punteggio finale di 7-6 (2) 5-7 6-1 dopo 2 ore e 43 minuti di gioco. Il tennista napoletano non è riuscito nella rimonta vincente contro il transalpino fresco vincitore del Challenger di Gran Canaria 1 che non ha risentito delle fatiche della scorsa settimana e dell’appagamento della prima vittoria Challenger su terra rossa.

A seguire Alessandro Giannessi ha regolato con tutta la sua esperienza e maggiore attitudine alla terra rossa il giovane americano Emilio Nava, n. 614 ATP, con lo score finale di 6-2 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Al prossimo turno per Alessandro ci sarà la wild card spagnola Nikola Sanchez Izquierdo, giustiziere di Andrea Pellegrino nella giornata di ieri.

Infine, ma non per ordine di importanza, Giulio Zeppieri dopo aver superato le qualificazioni, accede agli ottavi finale grazie alla netta vittoria sul francese Manuel Guinard, n.312 ATP, con il punteggio di 6-0 6-3 in un’ora di gioco. Per Giulio si spera possa essere la spinta per fare bene nei tornei Challenger e iniziare a inanellare vittorie e posizioni nella classifica mondiale. Agli ottavi di finale sfiderà il vincente tra Sandro Ehrat e Filip Horanksy.

Da domani al via gli incontri di ottavi di finale. Per i colori italiani scenderanno in campo Riccardo Bonadio opposto a Blaz Kavcic (si sfideranno ancora una volta in ottavi di finale come la scorsa settimana) e Federico Gaio contro Carlos Gimeno Valero (WC).

Luigi Calvo