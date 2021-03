ATP 250 Buenos Aires: Gianluca Mager si aggiudica il derby italiano e approda agli ottavi di finale

Gianluca Mager approda agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires ($411.940, terra rossa).

Il tennista di Sanremo ha avuto la meglio nel derby italiano sul siciliano Salvatore Caruso, n. 79 ATP, nativo di Avola, con il punteggio finale di 7-6 (5) 6-4 in 1 ora e 44 minuti di gioco.

Agli ottavi di finale Mager sfiderà lo spagnolo Pablo Andujar (6).

Una partita molto intensa, con tanti scambi e anche qualche punto di pregevole fattura realizzato da entrambi i giocatori azzurri. Mager è stato bravo a reagire e rientrare in gara dopo un inizio di partita traumatico con tanti, troppi errori. Caruso, invece, non è stato bravo ad approfittare della partenza ad handicap del suo avversario e quindi a portare a casa la prima partita quando ne ha avuto l’opportunità. Il siciliano ha servito per bene due volte per il set nel corso della prima partita, senza però mai avere palle set. Mager sembra aver ritrovato fiducia nel suo tennis e gli ottimi automatismi che aveva già espresso nel primo torneo dell’anno a Delray Beach su cemento. Grazie al suo ottimo rovescio lungo linea, il ligure è riuscito, spesso, a rompere gli equilibri tattici e le trame che tesseva il siciliano.

Alla fine l’ha spuntata Mager grazie a una maggiore lucidità nei momenti topici del primo e secondo set e grazie a una migliore condizione atletica, per lo meno nella gara odierna.

Primo Set: Partiva bene Caruso che si portava avanti sul 2-0, dopo il break ottenuto nel game di apertura a 30. Mager sotto sul 2-4 sotto nel punteggio ma col servizio a disposizione, subiva il secondo break del set, con un diritto lungolinea vincente di Caruso. Il siciliano andava a servire per il set sul 5-2. Da quel momento Mager con una reazione d’orgoglio strappava la battuta a Salvatore sul 2-5 e sul 4-5, il ligure così pareggiava ai conti sul 5-5. Il set si decideva al tie break. Il tennista ligure avanti 5-2, subiva la rimonta di Salvatore fino al 5-5. Qui Mager piazzava il mini break decisivo con un diritto vincente e al primo set point, dopo un diritto steccato di Caruso, conquistava al tie break il primo set.

Secondo Set: Grande lotta per tutto il set con numerose palle break non sfruttate dai due tennisti italiani. Caruso ne mancava quattro tra il secondo e sesto gioco. Nel secondo gioco Mager ne annullava tre consecutive dallo 0-40. Nel settimo parziale sul 3-3 e servizio per Caruso, il siciliano annullava tre palle break al ligure, tenendo la battuta e conducendo per 4-3. Nel nono gioco sul 4-4 e servizio per il tennista di Avola, Gianluca strappava la battuta a 0 e andava a servire per il match sul 5-4. Mager teneva a 15 il suo turno di battuta, conquistando per 6-4 la seconda partita e il pass per gli ottavi di finale.

ATP ATP Buenos Aires Mager G. Mager G. 7 6 Caruso S. Caruso S. 6 4 Vincitore: Mager G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mager G. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Mager G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mager G. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Mager G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Mager G. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Caruso S. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Mager G. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 1-3 → 2-3 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Mager G. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Mager G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5 Ace 11 Doppi falli 060% % primo servizio 70%73% % di punti vinti su primo servizio 64%52% % di punti vinti su secondo servizio 50%3/6 Break point 2/91 Tiebreak vinti 027 Punti vinti in risposta 2775 Punti vinti 6713 Giochi vinti 104 N. max giochi vinti di fila 27 N. max punti vinti di fila 648 Punti vinti al servizio 409 Giochi vinti al servizio 8





Luigi Calvo