ATP Rotterdam: Andreas Seppi fermato al turno decisivo delle quali. Al momento non ci sono lucky loser

Andreas Seppi non è riuscito a qualificarsi per il tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il 37enne di Caldaro è stato eliminato al secondo, decisivo turno delle qualificazioni dal britannico Cameron Norrie (ATP 65) in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.

Seppi ieri ha eliminato all’esordio delle qualificazioni lo statunitense Maxime Cressy senza fatica per 6-4, 6-1, mentre Norrie si è imposto sull’olandese Miliaan Niesten per 6-2, 6-0. Oggi Seppi ed il 25enne Norrie, che ha origini sudafricane, si sono affrontati per la prima volta in carriera. Norrie occupa attualmente il 65° posto nel ranking ATP, Seppi è invece il numero 106 del mondo.

Norrie è partito fortissimo, strappando subito il turno di battuta all’altoatesino per il 2-0. Seppi ha poi annullato anche una palla break per il possibile 4-0. Nel game successivo l’azzurro ha anche sprecato la palla del controbreak. Norrie ha allungato sul 4-1 e dopo 58 minuti di gioco ha chiuso il set sul 6-3. Anche nella seconda frazione di gioco Seppi non ha trovato il ritmo giusto, concedendo altri due break al suo avversario. Il britannico non ha sbagliato nulla, imponendosi poco dopo con il suo primo match point per 6-2.

Una sconfitta amara per Seppi, che ora si prepara per il prossimo impegno, salvo ripescaggio come lucly loser.

Infatti, l’altoatesino partecipa dall’8 marzo all’ATP 250 di Marsiglia. Anche Jannik Sinner, che si è cancellato da Rotterdam per un problema alla schiena, si presenta al via a Marsiglia.

Md

(1) Medvedev, Daniil vs Lajovic, Dusan

Coric, Borna vs (WC) Van de Zandschulp, Botic

de Minaur, Alex vs Millman, John

Nishikori, Kei vs (7) Auger-Aliassime, Felix

(3/WC) Zverev, Alexander vs Bublik, Alexander

Paul, Tommy vs Sonego, Lorenzo

(Q) Fucsovics, Marton vs Opelka, Reilly

Davidovich Fokina, Alejandro vs (5) Bautista Agut, Roberto

(6) Goffin, David vs Struff, Jan-Lennard

(Q) Chardy, Jeremy vs Humbert, Ugo

(WC) Haase, Robin vs (WC) Murray, Andy

(Q) Giron, Marcos vs (4) Rublev, Andrey

(8) Wawrinka, Stan vs Khachanov, Karen

Basilashvili, Nikoloz vs (Q) Norrie, Cameron

Hurkacz, Hubert vs Mannarino, Adrian

(SE) Gerasimov, Egor vs (2) Tsitsipas, Stefanos