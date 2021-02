Challenger San Pietroburgo e Nur Sultan: I Tabelloni di Qualificazione. Alessandro Bega al via

Challenger San Pietroburgo 1 – 50 – Indoor Hard

(1) Lehecka, Jiri vs Kirkin, Ergi

(WC) Kuznetsov, Andrey vs (5) Forejtek, Jonas

(2) Nedelko, Ivan vs (WC) Golubev, Daniil

Bergs, Zizou vs (8) Fatic, Nerman

(3) Kravchuk, Konstantin vs Dubrivnyy, Artem

(WC) Glinka, Daniil vs (6) Mansouri, Skander

(4) Bega, Alessandro vs Zakharov, Alexey

Catarina, Lucas vs (7) Hassan, Benjamin

1. [WC] Andrey Kuznetsovvs [5] Jonas Forejtek2.vs Alexey Zakharov3. [3] Konstantin Kravchukvs Artem Dubrivnyy(non prima ore: 11:00)4. [2] Ivan Nedelkovs [WC] Daniil Golubev

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Jiri Lehecka vs Ergi Kirkin

2. [WC] Daniil Glinka vs [6] Skander Mansouri

3. Lucas Catarina vs [7] Benjamin Hassan (non prima ore: 11:00)

4. Zizou Bergs vs [8] Nerman Fatic

Challenger Nur Sultan 2 – 125 – Indoor Hard

(1) Blanch, Ulises vs Bondarevskiy, Yan

Kachmazov, Alibek vs (8) Metreveli, Aleksandre

(2) Wu, Tung-Lin vs (WC) Ozernoy, Danil

Lomakin, Grigoriy vs (5) Bobrov, Bogdan

(3) Lenz, Julian vs (WC) Tashbulatov, Dostanbek

Fomin, Sergey vs (6) Manafov, Vladyslav

(4) Peniston, Ryan vs (WC) Khairutdinov, Artur

Palan, Dominik vs (7) Virtanen, Otto

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Julian Lenz vs [WC] Dostanbek Tashbulatov

2. Grigoriy Lomakin vs [5] Bogdan Bobrov

3. [2] Tung-Lin Wu vs [WC] Danil Ozernoy

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. Sergey Fomin vs [6] Vladyslav Manafov

2. [1] Ulises Blanch vs Yan Bondarevskiy

3. Alibek Kachmazov vs [8] Aleksandre Metreveli

4. Dominik Palan vs [7] Otto Virtanen

5. [4] Ryan Peniston vs [WC] Artur Khairutdinov