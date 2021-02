Day 5 Challenger di Gran Canaria 1: Bonadio e Pellegrino eliminati ai quarti di finale

Il day 5 del Challenger di Gran Canaria 1 termina con due sconfitte ai quarti di finale per i tennista italiani. Andrea Pellegrino e Riccardo Bonadio, sono stati sconfitti rispettivamente da Nikola Milojevic, n.149 ATP e da Steven Diez, n.190 ATP.

I tennisti azzurri partivano sfavoriti sulla carta sia a livello di classifica, che di risultati raggiunti nei tornei challenger dai loro sfidanti, sicuramente molto più navigati ed esperti.

Andrea Pellegrino, che ha aperto le danze sul centrale, ha perso il suo incontro in tre set con il punteggio finale di 4-6 6-1 6-4 in favore del serbo dopo due ore di gioco. Il pugliese dopo un primo set ben giocato, sembrava potesse realizzare lo scalpo di giornata e tornare a disputare una semifinale challenger dopo quella conquistata nel 2020 in settembre al challenger di Forlì. Così non è stato, infatti Milojevic ha fatto valere tutte le sue doti tecniche e mentali per dominare il secondo set e imporsi al terzo set respingendo i tentativi di rientrare nella partita di Andrea.

Riccardo Bonadio, entrato in campo dopo il connazionale Pellegrino, ha perso nettamente in due set con il punteggio finale di 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco contro il canadese di chiare origini spagnole Steven Diez. Il nordamericano grazie al suo tennis solido e di pressione da fondo campo, non ha permesso al tennista di San Vito al Tagliamento di entrare a pieno nel match ed esprimere il suo gioco. Per Riccardo c’è stato poco da fare, Diez sembra proprio essere nella settimana di grazia e pronto a giocarsi a pieno le possibilità di conquista del trofeo.

Per Bonadio e Pellegrino, tra qualche giorno, ci sarà il nuovo torneo Challenger di Gran Canaria 2 da disputare sempre sugli stessi campi, per provare a migliorare i risultati di questa settimana.

Oltre a loro, la pattuglia azzurra sarà ancora una volta molto folta con al via: Federico Gaio, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Andrea Arnaboldi, Stefano Napolitano e Giulio Zeppieri in qualificazione.

Luigi Calvo