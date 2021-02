Rafael Nadal salta il torneo di Rotterdam. Ancora problemi alla schiena

Un altro ritiro dall’ATP 500 di Rotterdam. Rafael Nadal non giocherà il torneo olandese, ancora a causa degli effetti collaterali dell’infortunio alla schiena che ha subito in Australia. Il numero due del mondo è stato consigliato di non essere in campo la prossima settimana, accettando alla fine questa decisione.

“È con grande tristezza che devo ritirarmi da Rotterdam. Come molti di voi sanno, ho avuto alcuni problemi alla schiena in Australia, iniziando ad Adelaide e continuando a Melbourne. Abbiamo trovato una soluzione temporanea che mi ha permesso di giocare senza dolore nella seconda settimana del torneo”, ha esordito il maiorchino.

“Quando sono tornato in Spagna, ho visitato il mio medico e insieme al mio team mi ha consigliato di non giocare la prossima settimana. Ero molto entusiasta di tornare a Rotterdam e nei Paesi Bassi, dato che mancavo da un po’ e quest’anno era perfetto nel mio calendario. Spero di tornare presto a giocare nuovamente lì”, ha aggiunto.

Eppure, Rotterdam mantiene un roster di lusso, con Daniil Medvedev (3°), Stefanos Tsitsipas (6°), Alexander Zverev (7°) e Andrey Rublev (8°) in evidenza su tutti.