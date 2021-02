Challenger Gran Canaria 1 Day 3: Esordio ok per Musetti. Bonadio vola ai quarti di finale. Out Giannessi

Si conclude con un bilancio in attivo di due vittorie e una sconfitta il Day 3 del Challenger di Gran Canaria 1. Il torneo spagnolo si svolge sui campi in terra rossa presso El Cortijo Club de Campo.

Per i colori azzurri le due vittorie sono di Lorenzi Musetti e Riccardo Bonadio. Mentre Alessandro Giannessi è stato eliminato.

Il tennista carrarino ha sconfitto con il punteggio di 6-3 7-5 il tennista iberico Alex Marti Pujolras, proveniente dalle qualificazioni grazie alla wild card ricevuta, dopo 1 ora e 35 minuti di gioco. Per lo spagnolo in qualificazione erano arrivate due vittorie di notevole spessore. Al primo turno contro Michael Vrbenksy, n.309 ATP, in tre set e al turno finale contro il rumeno Filip Cristian Jianu, n. 387 ATP, di cui in Romania si parla un gran bene.

Musetti, però, è stato bravo a gestire le insidie che poteva presentare un incontro di primo turno vale a dire: un giocatore proveniente dalle qualificazioni già rodato e in secondo luogo essere arrivati all’ultimo momento a Gran Canaria, dopo un torneo sul veloce indoor di Biella (Musetti è stato sconfitto in finale ndr.), dunque con condizioni completamente diverse dalle attuali.

Al secondo turno Lorenzo sfiderà Alex Molcan, n.296 ATP, altro giocatore proveniente dalle qualificazioni, il quale al primo turno ha sconfitto la wild card tedesca Mark Endler.

Riccardo Bonadio, invece, giocava l’incontro di secondo turno dopo aver sconfitto all’esordio Nicola Kuhn con un doppio 6-4. Nella giornata odierna il tennista di San Vito al Tagliamento, ha avuto la meglio sull’ex top 100 Blaz Kavcic dopo una durissima lotta di 2 ore e 45 minuti di gioco. Riccardo l’ha spuntata al terzo set in rimonta con il punteggio finale di 4-6 6-3 6-3. Ai quarti di finale, il primo a livello challenger dell’anno, sfiderà Steven Diez, canadese di chiari origini spagnole n. 190 ATP.

Proprio il canadese, per concludere la carrellata sugli italiani a Gran Canaria, si è reso protagonista della sconfitta del nostro Alessandro Giannessi con un doppio 7-6 in due ore e mezza di gioco.

Domani scenderanno in campo per completare gli incontri di secondo turno gli azzurri Lorenzo Musetti, Gianmarco Moroni opposto a Filip Horansky e Andrea Pellegrino contro Roberto Ortega Olmedo (giustiziere al primo turno di Lorenzo Giustino).

Luigi Calvo