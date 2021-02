Boris Becker elogia Nick Kyrgios: “Con il suo tennis può vincere Wimbledon”

L’ex numero uno del mondo Boris Becker e il 25enne Nick Kyrgios si sono scambiati messaggi pesanti in passato, ma ora il tedesco ha parlato per lodare le recenti prestazioni dell’australiano durante gli Australian Open.

“Kyrgios e io abbiamo avuto i nostri problemi in passato, ma devo ammettere che sono rimasto impressionato dal suo atteggiamento in campo agli Australian Open. Il suo incontro con Dominic Thiem è stato uno dei grandi momenti del torneo”, ha dichiarato il tedesco, che ha anche lasciato un buon auspicio per la carriera del tennista di Canberra.

“Ho sempre pensato che potesse vincere Wimbledon almeno una volta, con il talento che ha. Quel servizio e quel gioco aggressivo dovrebbero portarlo a vincere grandi tornei. Tutto dipende però da una cosa: da se stesso”.