Novak Djokovic si deve fermare per il problema all’addome: “rottura fibrillare di 2,5 centimetri”

Dovrà osservare un periodo di riposo ancora da definire Novak Djokovic, numero 1 al mondo e fresco vincitore degli Australian Open.

Il serbo, che superando ieri il russo Daniil Medvedev (4) ha conquistato il suo 18o Slam, ha infatti spiegato di essersi infortunato durante i 1/16, rimediando uno strappo del muscolo obliquo dell’addome: “Dagli ottavi in poi sono sceso in campo provando dolore, sapevo che giocando avrei potuto peggiorare le cose.

La rottura del muscolo è peggiorata da quando è iniziata fino ad ora. I medici mi dicono che non è qualcosa di troppo grave, ma dovrò prendermi un po’ di riposo per recuperare bene da questo problema.

Ho fatto la risonanza magnetica e si può vedere la rottura fibrillare di 2,5 centimetri.

Il giorno che ho giocato contro Fritz feci un un’altra risonanza ed era di 1,7 centimetri.”

“Ci sono persone che dubitano e naturalmente questo fa male. È impossibile che tutti la pensino allo stesso modo, non posso piacere a tutti e so che sarò criticato qualunque cosa faccia e qualunque cosa dica. Ci sono cose che mi fanno male ma ho gestito bene questa frustrazione”.