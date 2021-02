ATP Singapore: I risultati completi del Turno Decisivo di Quali. Viola e Bega sconfitti al turno finale

(1) Mannarino, Adrian vs Bye

Marcora, Roberto vs Gulbis, Ernests

Duckworth, James vs Hanfmann, Yannick

(Q) Smith, John-Patrick vs (6) Albot, Radu

(4) Bublik, Alexander vs Bye

(WC) Mochizuki, Shintaro vs (Q) Celikbilek, Altug

Jung, Jason vs Cressy, Maxime

Mmoh, Michael vs (5) Nishioka, Yoshihito

(8) Kwon, Soonwoo vs (Q) Kwiatkowski, Thai-Son

Uchiyama, Yasutaka vs Polmans, Marc

Daniel, Taro vs Ramanathan, Ramkumar

Bye vs (3) Cilic, Marin

(7) Harris, Lloyd vs (WC) Andreev, Adrian

(Q) Eubanks, Christopher vs Popyrin, Alexei

(PR) Bhambri, Yuki vs (WC) Ebden, Matthew

Bye vs (2) Millman, John

SINGAPORE 250 (H) – TD Quali

Centre Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Malek Jaziri vs [6] John-Patrick Smith



2. [3] Christopher Eubanks vs [7] Alessandro Bega



Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Thai-Son Kwiatkowski vs [Alt] Robert Galloway



2. [2] Matteo Viola vs [5] Altug Celikbilek