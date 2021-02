WTA Adelaide: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Jasmine Paolini al turno finale. L’azzurra è stata sotto per 0-2 nel terzo set

WTA 500 – Adelaide (Australia) – TD Qualificazione, cemento

06:00 Paolini J. – Muhammad A.



WTA WTA Adelaide Paolini J. Paolini J. 4 6 7 Muhammad A. Muhammad A. 6 3 6 Vincitore: Paolini J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Muhammad A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Paolini J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Muhammad A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Muhammad A. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Muhammad A. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Muhammad A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Paolini J. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Muhammad A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Muhammad A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Muhammad A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Muhammad A. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Muhammad A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Muhammad A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Muhammad A. 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Paolini J. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Muhammad A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Muhammad A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Muhammad A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1 Ace 122 Doppi falli 870% % primo servizio 65%61% % di punti vinti su primo servizio 64%55% % di punti vinti su secondo servizio 52%5/13 Break point5/131 Tiebreak vinti 047 Punti vinti in risposta 46111 Punti vinti 10517 Giochi vinti 155 N. max giochi vinti di fila 46 N. max punti vinti di fila 1064 Punti vinti al servizio 5911 Giochi vinti al servizio 10

WTA 500 – Adelaide (Australia) – 1° Turno Qualificazione, cemento

WTA WTA Adelaide Doi M. Doi M. 7 6 Rodionova Ar. Rodionova Ar. 5 1 Vincitore: Doi M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Doi M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Rodionova Ar. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Doi M. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Rodionova Ar. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Doi M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Rodionova Ar. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Doi M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Rodionova Ar. 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Doi M. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Rodionova Ar. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Doi M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Rodionova Ar. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Doi M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Rodionova Ar. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Doi M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Rodionova Ar. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Doi M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Rodionova Ar. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Doi M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

01:30 Doi M. (Jpn) – Rodionova Ar. (Aus)

01:30 Pera B. (Usa) – Sanders S. (Aus)



WTA WTA Adelaide Pera B. Pera B. 2 6 3 Sanders S. Sanders S. 6 4 6 Vincitore: Sanders S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Pera B. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Pera B. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Pera B. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Sanders S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Pera B. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sanders S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Pera B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Pera B. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Sanders S. 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Pera B. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Sanders S. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Pera B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Pera B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sanders S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Pera B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sanders S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Pera B. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Sanders S. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Pera B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Pera B. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sanders S. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Pera B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

01:30 Raina A. (Ind) – McNally C. (Usa)



WTA WTA Adelaide Raina A. Raina A. 1 3 McNally C. McNally C. 6 6 Vincitore: McNally C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 McNally C. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Raina A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 McNally C. 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Raina A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 McNally C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Raina A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 McNally C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Raina A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 McNally C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Raina A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 McNally C. 15-0 30-0 30-15 1-4 → 1-5 Raina A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 McNally C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Raina A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 McNally C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Raina A. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

03:00 Birrell K. (Aus) – Samsonova L. (Rus)



WTA WTA Adelaide Birrell K. Birrell K. 3 2 Samsonova L. Samsonova L. 6 6 Vincitore: Samsonova L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Samsonova L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Birrell K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Samsonova L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Birrell K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Samsonova L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Birrell K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Samsonova L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Birrell K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Samsonova L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Birrell K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Samsonova L. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Birrell K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Samsonova L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Birrell K. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Samsonova L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Birrell K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Samsonova L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

03:00 Brengle M. (Usa) – Aiava D. (Aus)



WTA WTA Adelaide Brengle M. Brengle M. 6 6 Aiava D. Aiava D. 2 2 Vincitore: Brengle M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Brengle M. 0-30 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Aiava D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Brengle M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Aiava D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Brengle M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Aiava D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Brengle M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Aiava D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Brengle M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Aiava D. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Brengle M. 0-15 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Aiava D. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Brengle M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Aiava D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Brengle M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Aiava D. 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

03:00 McHale C. (Usa) – Popovic I. (Aus)



WTA WTA Adelaide McHale C. McHale C. 6 6 Popovic I. Popovic I. 4 4 Vincitore: McHale C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 McHale C. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Popovic I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 McHale C. 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Popovic I. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 McHale C. 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Popovic I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 McHale C. 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Popovic I. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 McHale C. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Popovic I. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 McHale C. 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Popovic I. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 McHale C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Popovic I. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 McHale C. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Popovic I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 McHale C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Popovic I. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 McHale C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Popovic I. 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

04:30 Cabrera L. (Aus) – Juvan K. (Slo)



WTA WTA Adelaide Cabrera L. Cabrera L. 4 3 Juvan K. Juvan K. 6 6 Vincitore: Juvan K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Juvan K. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Cabrera L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Juvan K. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Cabrera L. 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Juvan K. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Cabrera L. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Juvan K. 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 Cabrera L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Juvan K. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Cabrera L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Juvan K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Cabrera L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Juvan K. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Cabrera L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Juvan K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Cabrera L. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Juvan K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Cabrera L. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Juvan K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

04:30 Gauff C. (Usa) – Jones F. (Gbr)



WTA WTA Adelaide Gauff C. Gauff C. 6 6 Jones F. Jones F. 1 4 Vincitore: Gauff C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Gauff C. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Jones F. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Gauff C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Jones F. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Gauff C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jones F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Gauff C. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Jones F. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Gauff C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jones F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Gauff C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Jones F. 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Gauff C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Jones F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Gauff C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Jones F. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Gauff C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

04:30 Perez E. (Aus) – Wang Y. (Chn)



WTA WTA Adelaide Perez E. Perez E. 6 6 Wang Y. Wang Y. 1 4 Vincitore: Perez E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Perez E. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Wang Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Perez E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Wang Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Perez E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Wang Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Perez E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Wang Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Perez E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Wang Y. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Perez E. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Wang Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Perez E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Wang Y. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Perez E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Wang Y. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Perez E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

06:00 Tsurenko L. (Ukr) – Sharma A. (Aus)



WTA WTA Adelaide Tsurenko L. Tsurenko L. 4 6 1 Sharma A. Sharma A. 6 4 6 Vincitore: Sharma A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Sharma A. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Tsurenko L. 0-15 15-15 15-30 1-4 → 1-5 Sharma A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Tsurenko L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sharma A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Tsurenko L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Sharma A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tsurenko L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Tsurenko L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Tsurenko L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Sharma A. 0-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Tsurenko L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Sharma A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Tsurenko L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sharma A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Tsurenko L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sharma A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tsurenko L. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Sharma A. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Tsurenko L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Sharma A. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Tsurenko L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Sharma A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Tsurenko L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sharma A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tsurenko L. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Sharma A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

06:00 Woolcock B. (Aus) – Inglis M. (Aus)