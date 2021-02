Australian Open: Ancora Naomi Osaka. Quarto slam vinto in carriera per la giapponese (Video)

Naomi Osaka ha vinto questa mattina il suo quarto Slam in carriera sconfiggendo nell’ultimo atto degli Australian Open la sorpresa del torneo, statunitense Jennifer Brady (24), alla prima presenza in finale in uno dei tornei Major. La giapponese, già vincitrice a Melbourne nel 2019 (e che vanta anche due titoli agli US Open nel 2018 e nel 2020), ha battuto per 6-4 6-3 in 77′ la 25enne della Pennsylvania, che l’ha impegnata a fondo solo nel primo set.

Nella prima frazione la Osaka è partita forte, ma si è bloccata sul 3-1 permettendo alla Brady di pareggiare i conti. Nel decimo game però la giapponese ha piazzato il break decisivo. Il contraccolpo a livello mentale è stato forte per la statunitense, che nel secondo set ha perso la battuta nei suoi due primi turni al servizio. Un break concesso al quinto game e un altro gioco perso subito dopo non hanno scalfito la fiducia della Osaka, che è andata a chiudere sul 6-3, vincendo così la sua quarta finale su quattro nel Grande Slam.

È stata la 21esima vittoria consecutiva della Osaka – 14esima nel Grande Slam – a dimostrazione che la tennista asiatica è la donna da battere a questo punto.

Ora la giocatrice giapponese gareggerà di nuovo solo al WTA 1000 di Miami in programma alla fine di marzo.

GS Australian Open J. Brady J. Brady 4 3 N. Osaka [3] N. Osaka [3] 6 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Brady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Osaka 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Brady 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 J. Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Brady 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Brady 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Brady 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Ace 64 Doppi falli 248% % primo servizio 48%62% % di punti vinti su primo servizio 73%48% % di punti vinti su secondo servizio 58%2/4 Break point 4/50 Tiebreak vinti 023 Punti vinti in risposta 2954 Punti vinti 697 Giochi vinti 122 N. max giochi vinti di fila 67 N. max punti vinti di fila 931 Punti vinti al servizio 405 Giochi vinti al servizio 8