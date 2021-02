L’Australian Open in perdita quest’anno per ben 78 milioni di dollari. Ricorre ai prestiti. Bianca Andreescu si ritira da due tornei

È un tema che promette di generare molte discussioni in Australia per qualche tempo a venire. L’Australian Open, primo torneo del Grand Slam della stagione, registra perdite per un valore di 78 milioni di dollari, secondo quanto rivelato questo sabato da Craig Tiley stesso, capo di Tennis Australia.

L’organizzazione ammette che le perdite sono molto più alte del previsto, a causa del costo di tutti i protocolli sanitari, l’enorme calo delle vendite dei biglietti (con cinque giorni completamente a porte chiuse e gli altri al 50%) e tutti gli altri problemi che sono sorti negli ultimi due mesi.

“Avevamo 63 milioni in riserva. Li useremo e chiederemo un prestito per l’importo rimanente. Siamo fiduciosi nel successo dell’edizione 2022”, ha confessato Tiley.

La numero 9 del mondo Bianca Andreescu, che recentemente è tornata nel circuito dopo 15 mesi di stop – ha perso al secondo turno degli Australian Open e ha raggiunto le semifinali nel WTA 250 a Melbourne questa settimana – ha fatto un passo indietro nellaintenzione di competere in molti tornei consecutivi durante questo periodo e si è ritirata dai suoi prossimi due impegni in programma.

La 20enne ha rivelato che non competerà nel WTA 500 di Adelaide (la prossima settimana) e Doha (nella prima settimana di marzo), ma rimane iscritta per il WTA 1000 di Dubai e Miami in programma nel prossimo mese di marzo.