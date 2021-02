ATP Singapore: Il Tabellone Principale. Roberto Marcora al via per i colori italiani

ATP 250 Singapore – indoor hard – $361,800

(1) Mannarino, Adrian vs Bye

Marcora, Roberto vs Gulbis, Ernests

Duckworth, James vs Hanfmann, Yannick

Qualifier vs (6) Albot, Radu

(4) Bublik, Alexander vs Bye

(WC) Mochizuki, Shintaro vs Qualifier

Jung, Jason vs Cressy, Maxime

Mmoh, Michael vs (5) Nishioka, Yoshihito

(8) Kwon, Soonwoo vs Qualifier

Uchiyama, Yasutaka vs Polmans, Marc

Daniel, Taro vs Ramanathan, Ramkumar

Bye vs (3) Cilic, Marin

(7) Harris, Lloyd vs (WC) Andreev, Adrian

Qualifier vs Popyrin, Alexei

(PR) Bhambri, Yuki vs (WC) Ebden, Matthew

Bye vs (2) Millman, John