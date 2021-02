ATP Singapore: Il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri al via

SINGAPORE 250 (H)

(1) Kwiatkowski, Thai-Son vs (Alt) Bambridge, Luke

(Alt) Galloway, Robert vs (8) Orlov, Vladyslav

(2) Viola, Matteo vs (Alt) Lawson, Alex

King, Evan vs (5) Celikbilek, Altug

(3) Eubanks, Christopher vs (Alt) Bopanna, Rohan

Ornago, Fabrizio vs (7) Bega, Alessandro

(4) Jaziri, Malek vs (WC) Alam, Shaheed

(WC) Hobbs, Roy vs (6) Smith, John-Patrick

1. [WC] Roy Hobbsvs [6] John-Patrick Smith2. [1] Thai-Son Kwiatkowskivs [Alt] Luke Bambridge3. [4] Malek Jazirivs [WC] Shaheed Alam4.vs [Alt] Alex Lawson

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Robert Galloway vs [8] Vladyslav Orlov

2. [3] Christopher Eubanks vs [Alt] Rohan Bopanna

3. Fabrizio Ornago vs [7] Alessandro Bega

4. Evan King vs [5] Altug Celikbilek